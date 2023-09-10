德国第二季度电力进口总量创下纪录

（德国之声中文网）今年4月德国关闭了境内的最后三座核电站。在此之后德国进口电量明显增加。根据联邦统计局周三（9月6日）公布的最新统计数据，今年4月到6月，德国进口的电量总共达到185亿千瓦时，创下1991年以来单个季度进口电力的纪录。在扣除掉德国对外出口的电力之后，第二季度进口电力逆差达到71亿千瓦时。这同三座被关停的核电站发电总量（73亿千瓦时）基本一致。

德国联邦能源和水工业联合会（BDEW）指出，过去几个月从海外进口电力价格更加低廉，这同时可以替代德国国内的火力发电。该联合会主席安德雷亚（Kerstin Andreae）强调说：“夏季较高的电力进口量并不意味着德国对欧洲其它国家电力输送建立起依赖性，更不代表德国国内电力短缺。”

核电与德国：一段爱恨交织的历史 德国第一座核反应堆 位于慕尼黑附近Garching的德国第一座核反应堆于1957年10月投入使用。由于这座属于慕尼黑大学的核反应堆外形酷似鸡蛋，它被昵称为 "原子蛋"。这是德国核能研究的一个里程碑，也是二战后德国重新崛起的象征。这一用于科研目的的核反应堆一直运行到2000年。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 “安全又可靠”的能源 1960年，位于巴伐利亚州美因河畔的卡尔市建成第一座用于民用目的的核能发电厂，随后反应堆功率更强大的核能发电厂在德国各地相继投入使用（图为1966年并网的Gundremmingen核电站）。那时，原子能普遍被视为既安全又可靠。1973年的石油危机更进一步推动了核能在德国的迅速发展。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 反核运动方兴未艾 由于一直无法找到万无一失的方法储存核废料，反对者开始对核能是否真是洁净能源提出质疑。1976年开始，在石荷州布罗克多夫（Brokdorf）核电站修建过程中，示威者多次同警方爆发冲突（摄于1981年）。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 核灾难的阴云 核电带来的危险也很快成为现实。1979年3月28日，位于美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站发生了严重事故。1986年4月26日，位于苏联乌克兰境内的切尔诺贝利核电站（图）的一个反应堆发生爆炸，造成有史以来最严重的核灾难。辐射云扩散至整个欧洲。这次事故对德国境内有关核能技术的讨论也带来了转折。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 绿党诞生 上世纪八十年代，一个新的政党-绿党在西德应运而生，其成员主要来自左翼人士、和平主义者、环保人士以及反核力量。1983年的大选后，绿党正式进入联邦议院。图为当时绿党的领军人物Gert Bastian、Petra Kelly、Otto Schily、Marieluise Beck-Oberdorf（左起）徒步行进到波恩联邦议院。反核是绿党的重点政治主张。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 一场悲剧，一个胜利 巴伐利亚州的瓦克斯多夫（Wackersdorf）镇建设核废料处理厂的计划，引发了严重的暴乱。冲突导致多名抗议者和一名警察丧生，数百人受伤。建厂计划最终在1989年被叫停，这也是德国环保运动取得的第一个重大胜利。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 长达数十年的“临时”储存点 德国北部下萨克森州的戈尔莱本（Gorleben）则成为反对核废料储存斗争的象征，该镇被指定暂时存放核废料，直到确定永久储存地点为止。第一批核废料于1995年4月24日运抵该镇。抗议者一再封锁道路、占据铁轨。图为2011年最后一批核废料到达戈尔莱本时，警察试图将活动人士从铁轨移开。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退出核能的时间表 2001年，施罗德总理领导下的社民党绿党中左翼联合政府同大型能源公司就逐步淘汰核能达成协议。德国境内19座核电站都被规定了运行时限，并要求2021年前关闭最后一座核电站。2010年，以默克尔总理为首的中右翼政府又推翻了退核协议。并决定延长核电站运行时限。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 默克尔的转向 2011年3月，地震和海啸灾害造成日本福岛核电站发生泄露事故，该事件对德国产生的影响，甚至超过了日本国内。作为资深物理学家，德国总理默克尔出人意料地改变了她在核能政策领域的一贯立场。默克尔突然宣布，德国的核电时代将在2022年底前被画上句号。2011年7月30日，德国联邦议院投票批准了这一决议。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 停止运行，告别风险 经过多年的激烈抗争之后，石荷州布罗克多夫核电站（图）在运行35年之后，终于在2021年成为历史。下萨克森州的格洛恩德（Grohnde）核电站也在运营37年后，停止发电。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 田园风光？ 昔日警察与反核人士大打出手的布洛克多夫核电站周围，现在羊儿吃草，一片祥和的田园景象。但核电在德国或许并未成为历史。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退核又走回头路？ 乌克兰战争爆发后，德国急于摆脱对俄罗斯的能源依赖，俄方的“断气”也让德国面临能源缺口。这使得本已铁板钉钉的退核政策重新引起争议。执政联盟中的自民党领导人林德纳（左）主张延长核电站运营时限，以便以核电取代来自俄罗斯的天然气。绿党经济部长哈贝克（右）已同意暂时保留德国南部两座核电站作为紧急储备至2023年春季。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退就是退了！ 德国在核能上没有走回头路。原定2022年底关闭最后两座核电站，在推迟数月后，2023年4月15日，位于巴伐利亚的和巴符州的这两座核电厂拉下关闭的闸门。德国真的彻底退出了核能，不过，与此相关的讨论并没有结束。



退出核能前仍保持出口顺差

在今年4月15日德国全面关闭核能发电站前，德国对外出口电力仍长年保持着顺差。即便在今年第一季度德国的电力出口仍高于进口。不过德国仍使用核能发电的年月也曾出现过夏季从欧洲其它国家额外进口电力的情况，例如2010年、2011年、2014年、2019年、2020年和2021年，一般都与炎热的天气有关。

电网供电量减少

能源价格上涨和经济不景气导致德国电力需求减少。德国统计局公布的数据显示，今年上半年同去年同期相比，德国电网提供的电力减少了6.9%。德国国内发电量更是减少11.4%。这部分由进口电量替代。

德国大部分电力来自可再生能源，占53.4%。风能是迄今为止最重要的发电来源，占总发电量的 28.6%。一年前，所有可再生能源的比例为48.4%。

德国燃煤发电所占比例持续下降，从31.3%降至27.1%。相比之下，燃气发电的重要性则有所增加，其份额从11.9%上升到13.9%。在能源转型过程中，燃气发电将越来越多地在可再生能源电力不足时用来确保基本供应。

德国核电站退役 后续成本有多高？

（德新社）

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