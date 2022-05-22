德国笔会严重内讧 前主席另立山头

（德国之声中文网）今年五月，德国笔会举行的全体大会最终不欢而散。笔会高层之间恶语相向、乱作一团。笔会主席德尼兹·尤西尔 (Deniz Yücel)愤然辞职。此前， 尤西尔曾形容笔会简直变成了"小吃摊"，会员则大多"自以为是目中无人"。尤西尔辞职后，奥地利作家哈斯林格暂时代行主席职务。

现在，大约两百名生活在德国的作家计划在柏林举行会议，商讨成立新笔会事宜。就此，迄今拥有770名会员的德国笔会中心将拥有一个强有力的竞争者。

周五在柏林以及在线上举行的大会上，与会者选出记者尤西尔和作家伊娃‧梅纳斯（Eva Menasse）为协会负责人。被关押在英国的维基解密创始人朱利安-阿桑奇（Julian Assange）成为荣誉会员，他接受了新笔会的邀请。

约有230名作家成为新笔会的首批会员，其中包括不少知名作家，如特雅·多恩（Thea Dorn）、达尼尔·克尔曼（Daniel Kehlmann）、伊娃‧梅纳斯等等。

新笔会："现代并多元"

成立新笔会的声明中称："我们要成立一个现代而且多元的笔会，将聚合以德语写作以及生活在德国的、各种文学形式、各种发行渠道的作家、翻译家。"

声明称，无论国籍和立场，新笔会成员都应大胆指摘时弊，并对无法发声者提供帮助。笔会将不设主席职位，而由地位平等的多名成员组建主席团负责笔会事务。声明称，鉴于世界范围内，自由表达和写作日益受到威胁，新笔会将以为受迫害作家提供道义及物质支持为工作重点。

"对德国笔会中心的充实"

德国笔会中心秘书长古德利安（ Claudia Guderian）对德新社表示，她认为新笔会的成立是对德国笔会中心工作的一种补充。"德国笔会中心正在努力进行革新，我们认为新笔会的成立是对这种努力的一个充实。"她表示，明确表示会加入新笔会的作家们，很多仍是德国笔会中心的成员。更何况每个人都有权成立新的协会。

（德新社，明镜在线，法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。