德国空中的士Volocopter申请破产 传吉利或为收购方

德国头部电动垂直起降公司Volocopter宣布启动破产程序，并寻求新投资者。其寄希望于2025年凭借“Volocity”产品打入市场。彭博社此前报道称吉利正就收购事宜进行谈判。

（德国之声中文网）据路透社报道，本周一（12月30日），德国电动垂直起降（eVTOL）飞行器公司Volocopter已向卡尔斯鲁厄地方法院申请启动破产程序。Volocopter表示正在积极寻找收购方，并计划继续推进进入低空经济市场的计划。

Volocopter为何陷入困境？

Volocopter成立于2011年，公司总部位于斯图加特附近。该公司累计从德国公司和全球投资者那里获得6亿美元资金，投资者包括吉利、梅赛德斯-奔驰集团（Mercedes-Benz Group AG）、德铁信可（DB Schenker）、贝莱德（Blackrock Inc.）以及沙特阿拉伯的未来城市项目Neom等。

2024年4月，Volocopter公司希望德国政府能为其提供1亿欧元贷款担保，但与政府谈判破裂。

今年巴黎夏季奥运会期间，由于未能及时获得飞行器发动机认证，导致测试飞行被迫取消，对Volocopter公司造成重大打击。

Volocopter表示提交此次破产申请是维持其生存所必需：“尽管近期进行了密集的融资努力，但若不通过破产程序，找到维持正常运营的可行方案是不可能的，” 并表示，“在临时破产程序期间，业务运营将照常进行。”

法院指定的临时破产管理人托比亚斯·瓦尔（Tobias Wahl）表示：“公司需要融资来完成进入市场的最后步骤。我们将努力在2月底前制定一份重组方案，并与投资者一同实施。”

Volocopter公司计划于2025年推出其旗舰产品Volocity。这是一款多旋翼eVTOL，为双座式，应用场景为城市空中通勤。但在正式投放市场前，仍需要通过民航监管部门对其航空器安全性技术的审查，获得欧洲航空安全局（EASA）的适航认证。

Volocopter公司表示，其Volocity全电动垂直起降技术已满足欧洲航空安全局要求的四分之三的认证标准，离获批“拿证”已接近“最后阶段”。

目前，Volocopter公司还在研发一款五座机型，计划于2027年推出。

吉利或为收购方

据彭博社今年11月12日援引知情人士消息报导称，浙江吉利控股集团（Zhejiang Geely Holding Group Co.）已讨论通过牵头一个财团收购Volocopter的多数股权，该财团将向Volocopter注入新的资本。

一位知情人士表示，此轮融资将耗资约9,500万美元，以换取约85%的股权。Volocopter此前估值曾达到19亿美元。如果交易完成，这家初创公司的估值将从2022年19亿美元的峰值降至1.1亿美元左右。

此外，若与吉利达成交易，Volocopter在考虑将其未来飞机的制造转移至中国。目前，其较小型号的机型是在德国生产制造。

该知情人士还透露，德国实业家格哈德•斯特姆（Gerhard Sturm）家族办公室也将参与此次交易。

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（路透社 彭博社 法新社等）

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