 德国究竟要如何对待来自中国的投资？ | 经济纵横 | DW | 29.10.2022

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经济纵横

德国究竟要如何对待来自中国的投资？

中远海运集团入股汉堡港Tollerort集装箱码头的计划在德国引起巨大争议。不过有意思的是，过去几年中国投资者对德国企业的收购兴趣却在有所减弱。

德国汉堡港和杜伊斯堡港是中欧班列在欧洲最主要的两大目的地。

德国汉堡港和杜伊斯堡港是中欧班列在欧洲最主要的两大目的地。

（德国之声中文网）根据德国汉斯·伯克勒基金会（Hans-Böckler-Stiftung）所做的一份调查，2011年到2020年来自中国的总共193家投资企业在德国以全额股份或者多数占比的股份完成243起收购案。但是2016年到2018年，中资企业在德国的收购案下降了40%。根据国际会计师事务所安永的统计，去年中国企业在德国的收购案从28件增加到35件。

德国安永企业交易咨询服务部的合伙人孙轶说，中资企业在德国的收购案数量较为平缓也与西方国家越来越多地对基础设施和安全至关重要的部门的外国投资进行限制这一事实有关。欧盟今年进行的一项调查研究显示了中国对欧盟市场的影响程度，该研究调查了哪些商品特别依赖个别供应国。这项调查是在俄罗斯对乌克兰发动侵略战争之际进行的。调查显示，包括卫生医疗用品和可再生能源领域相关产品在内的137种商品中，有一半都依赖于中国的供货，3%来自俄罗斯。

负责投资审核的德国联邦经济部已经向联邦内阁表示，应当拒绝中国国资企业中远海运入股汉堡港Tollerort集装箱码头。

负责投资审核的德国联邦经济部已经向联邦内阁表示，应当拒绝中国国资企业中远海运入股汉堡港Tollerort集装箱码头。

库卡收购案拉响警报

2016年，德国联邦政府已经开始意识到中国对德国国内经济影响过大会带来怎样的后果。由于德国政府无法阻止中国美的集团收购德国工业机器人和工厂自动化生产企业库卡，所以德国《对外经济法》中相应的条文进行了修改。自此以后包括医疗技术、能源和通讯技术在内的行业的收购案均开始受到限制。这一限制也被扩展到人工智能领域。如果中国投资者想在一家德国公司中获得更大的股份，联邦政府可以阻止这一计划成形。

德国经济研究所（IW）经济学家鲁舍（Christian Rusche）指出：“（德国）对可能出现的政治风险的认识已经提高。”他举例说，德国政策性银行复兴信贷银行（KfW）在2018年收购了德国输电系统运营商50Hertz20%的股份以阻止中国国家电网（SGCC）涉入德国供电系统。2018年，德国联邦政府采取了预防性干预措施，阻止中国投资者投资德国莱菲尔德金属旋压机制造公司(Leifeld Metal Spinning)。德国情报总局（BND）也认识到，从长期角度看，“专制的中国逐渐崛起成为全球大国”正在成为巨大的威胁。德国情报总局局长卡尔（Bruno Kahl）几天前在联邦议院举行的一场听证会上表示，德国的经济、社会和政治在这方面太过幼稚，已经对一个“突然间似乎不再充满善意”的权力形成了“痛苦的依赖”。

由于德国政府无法阻止中国美的集团收购德国工业机器人和工厂自动化生产企业库卡，所以德国《对外经济法》中相应的条文进行了修改。

由于德国政府无法阻止中国美的集团收购德国工业机器人和工厂自动化生产企业库卡，所以德国《对外经济法》中相应的条文进行了修改。

困难的政治冲突格局

法兰克福金融管理学院中国问题专家卢切尔（Horst Löchel）警告说，草率做出的决定往往是天真的。他说，毕竟德国和中国紧密相连，有5000家德国公司在中国经营。德国有200万个工作岗位依赖于出口。卢切尔说，在能源危机中德国试图接近卡塔尔和沙特阿拉伯，但同时对中国越发持批评态度，这种态度是“虚伪”的。另外美国对欧洲和德国施加的在经济上孤立中国的政治压力也起到了作用。他还说，德国情报总局局长卡尔在联邦议院举行的听证会上对学界（对中国）“盲目信任且太过天真”的说法并不恰当。

中国投资者对德国企业管理的干预程度究竟有多高，德国经济研究所经济学家鲁舍指出，这个问题因个案而异。汉斯·伯克勒基金会在其发表的2020年研究报告中指出，中国的母公司会向德国的子公司施加的财务压力明显增加。报告指出：“在一些个案中，减薪和裁员成为中国股东目前提出的要求的一部分。一旦在收购期间签署的区位保障协议到期，避免以企业经营为由引发解雇的保护也随之失效。”

库卡前首席执行官罗伊特尔（Till Reuter）曾在2016年表示支持美的收购库卡公司，但是收购案完成两年后他就离职了。今年夏天他曾警告说：“我们要在所有层面都减少依赖性，特别是针对中国的依赖性。”

中国人的海外收购

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