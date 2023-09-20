德国移民人数已达到「极限」

（德国之声中文网）德国总统施泰因迈尔周三（9月20日）表示，德国在接收更多移民方面正面临困难。

施泰因迈尔在接受意大利《晚邮报》(Corriere della Sera)时说：「德国和意大利一样，承受能力已经到达极限。」他指出，德国2023年上半年收到的庇护申请占欧盟总数的三分之一。

施泰因迈尔认为，意大利和德国都「肩负重任」，并呼吁欧洲内部「公平分配」移民负担。

对外部边界实施「更强力管控」

施泰因迈尔周三前往意大利展开为期三天的访问。他将同意大利总统马达雷拉会晤，并造访意大利南部的西西里岛。

意大利当局近期开始将部分移民从较小的兰佩杜萨岛转移到西西里岛。创纪录的抵达人数已经使兰佩杜萨岛不堪重负。

施泰因迈尔表示，有必要在外部边境实施「更强力的控制及监视」，以限制来到欧洲的人数。

德国“鬼镇”成为难民新家园

移民接收问题上的意见分歧

施泰因迈尔强调，不能让意大利独自承担难民问题，并感谢该国展现出「如此强烈的人道主义责任感」。

意大利右翼政府因通过法令限制移民权利和阻碍非营利性海上救援任务而饱受批评。

施泰因迈尔还敦促意大利和德国政府通过谈判达成协议，解决目前在这一问题上的争端。

上周，德国宣布即日起暂停从意大利自愿接收移民，直至另行通知。德国内政部表示，原因是意大利拒绝接收根据欧盟法律分摊给罗马的难民。

德国再次掀起「移民上限」讨论

多名德国政治家近期提议，为每年的移民和庇护申请人数设置上限。

德国在野党基民盟主席梅尔茨(Friedrich Merz)表示，这一数字应设定为每年20万人。社民党籍内政部长费泽尔（Nancy Faeser）则拒绝了此类限制。

根据官方数据，德国在2023年收到约17.5万份庇护申请（不包括乌克兰难民）。迄今德国已接受超过100万乌克兰难民，他们是通过欧盟在俄乌战争期间引入的特殊庇护程序在德国取得庇护。

与此同时，德国政府正努力吸引外国移民来填补约200万个工作岗位。立法者在6月投票赞成改革技术劳工移民法。

（德新社、美联社）

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



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