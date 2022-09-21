德国租车行采购10万辆比亚迪 引发争议

（德国之声中文网）Sixt与比亚迪在10月3日共同宣布，10万辆比亚迪电动车中的首批数千辆在今后几周内就将投入使用，德国、法国、荷兰、英国的客户届时都可租赁到比亚迪的电动车。两家公司并没有透露此项合作涉及的具体金额。

中国厂商比亚迪正在国内外市场迅猛增长，它在今年6月已经取代美国车企特斯拉，成为全球最大的电动车制造商。即便与老牌燃油汽车厂商相比，比亚迪的销量也仅次于本田、丰田、大众。该公司计划今年全球销量达到200万量，远远超出2021年的50万辆。欧洲市场是比亚迪的重点扩张目标。

与此同时，德国最大租车公司Sixt则计划在2030年前将70%~90%的车辆更换成电动车型。该计划与比亚迪的扩张目标一拍即合。德国汽车管理研究中心(CAM)主任布拉策尔(Stefan Bratzel)对德国《商报》表示，中国厂商能够比德国厂商提供高得多的电动车产能，"Sixt这样的企业必须要保持竞争力，因此与比亚迪合作就是水到渠成的事情。"布拉策尔预计，其他欧洲租车行也将会和中国电动车厂商展开类似合作。

就在本周五（10月7日），另一间中国电动车厂商蔚来也将在德国市场正式启动销售。汽车产业专家布拉策尔警告说，鉴于当今的中国电动车具有相当不错的品质，长此以往德国厂商将会进一步丧失市场份额。

蔚来即将在德国市场正式启动销售

部分议员警告中国间谍风险

一些德国议员则警告中国电动汽车存在着数据安全风险。执政党自民党的议员斯库德尼(Judith Skudelny)在接受德国《图片报》采访时说："我希望Sixt能够足够专业地杜绝数据间谍风险。政府机关当然也应该予以警惕。汽车数据也有可能泄漏个人相关信息，我们不会愿意看到这些信息被其他国家获取。"

德国联邦信息安全署(BSI)不久前曾经发布警告指出，当今的电动汽车配备有越来越多的传感器、麦克风、摄像头等设备，为网络袭击提供了越来越多的可能。

同样来自自民党的联邦议员米勒-罗森特里特(Frank Müller-Rosentritt)也警告说："加拿大以及澳大利亚的案例已经表明，中共会利用单方面依赖性来对外国企业或者外国政府施加针对性影响力，从而贯彻中国自身利益。" 米勒-罗森特里特认为，德国各界应该削减对专制国家的依赖度，而非增加依赖度。"在电动车问题上，我们不应该像对俄罗斯油气那样陷入依赖。"

《 图片报》指责Sixt“卖国”

《图片报》在报道中还指责Sixt身为德国企业却不优先考虑德国电动车型，反而大肆采购来自人权劣迹斑斑的中国的车辆。该报援引美国网络杂志《石英》的调查数据指出，比亚迪如今在全球市场获得巨大成功，其实依靠了中国政府的大量补助：仅2016年，中国政府就为比亚迪提供了至少10亿美元的补助。《图片报》还指责中国政府在本土市场为15万元人民币以下车型提供5000元人民币购车补贴，认为西方车企难以受益于这一补贴政策，变相扭曲了市场竞争关系。

不过，在回复《图片报》问询时，Sixt驳斥了"与比亚迪合作有损德国利益"的说法，认为《图片报》的指控"荒谬"。该公司在一份书面声明中强调，今后6年中总共采购的10万辆比亚迪电动车，绝大多数都会在运行约一年后返售给比亚迪，因此比亚迪车型在Sixt车队中的总体占比不会超过10%。

#德中关系

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。