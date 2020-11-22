德国私营广播电视台的监管如何运作？

（德国之声中文网）德国第一家私营电台可以追溯到1955年4月1日在萨尔地区（该地区在全民公投后于1957年1月1日加入联邦德国，成为萨尔州)成立的Europe 1（欧洲第一电台) ，而第一家私营电视台则是1984年1月1日成立的Sat.1（德国卫星一台）。如今，德国已有262家私营电台以及十多家大型私营电视台。

由于广播电视在德国属于各州管辖范畴，因此，随着上个世纪80年代中期起广播电视双元制（公立及私营）在德国的引入，各州分别成立了州媒体管理局（Landesmedienanstalt)来负责各州境内私营电台电视台的批准和法律监管。柏林、勃兰登堡州、汉堡以及石荷州则是签署协议，成立了一个共同的州媒体管理局。

州媒体管理局是独立于国家的公法机构，资金来源为广播电视费。该机构的任务是向私营电视台和电台颁发和延长执照，分配频道，监管州媒体法的执行、监管广告法、青少年保护法的执行情况、保障私营电台电视台节目的多样性、支持私营电台电视台的技术更新、回复民众疑问及投诉等等。对数字化媒体的监管现也属于该机构管辖范围。

州媒体管理局依法作出决定

州媒体管理局最核心的机构是批准和监管委员会。该委员会作出决定的重要法律基础是德国广播电视法州际协议（Rundfunkstaatsvertag）。该协议是德国16个联邦州签订的统一的广播电视法，1991年8月31日生效，如今经过多次修改。该法第3条就被禁止的节目以及青少年保护作出了规定。触犯刑法、美化战争、对儿童青少年产生道德危害、侵犯人的尊严的内容都在被禁止之列。该协议中也就如何处理广播电视台节目违规的情况作出了规定，比如违反节目基本原则以及广告和捐助条款。违反节目基本原则的一个例子就是违反新闻尽职调查义务，比如在报道中调查不彻底，因而导致报道的言论或者播出的影像不符合事实。违反广告法规的一个例子就是节目内容和广告内容没有清楚地分隔开。

青少年媒体保护州际协议和各州媒体法规也是德国各州媒体管理局作出决定的依据。德国各州媒体法规从80年代中期起生效，是组建私立广播电视台以及建立相关监管机构的法规。

私营广播电视台触犯法规怎么办？

如果发现私营电台电视台有触犯法规且涉及刑事犯罪的的嫌疑，州媒体管理局应将该事件交由检察机关处理。

州媒体管理局有责任监管它所批准的私立广播电视台的节目是否遵守德国广播电视法州际协议、青少年媒体保护州际协议和自己所在州的媒体法规。监管形式包括定期抽查并进行内容分析，此外还要对新节目和可能有问题的节目加以分析。每个听众或观众都可以向州媒体管理局投诉私营广播电视台的某节目。

私营广播电视台可以将州媒体管理局提出的投诉交由行政法院审查。按照有关法规，在大多数情况下，州媒体管理局有权在执行刑事犯罪诉讼中对违规者处以罚款。

私营广播电视台原则上可以自由编排节目（享有节目自主权）。因此，州媒体管理局对节目监管只是针对已经播出的节目（禁止事先审查）。

德国私营电台ProSieben的德国超模选秀节目

新闻自由的界限

德国基本法第五条规定新闻自由受到保护，其中第一款写道，每个人都享有以语言、文字和图画自由发表、传播其言论的权利，并有自一般公开来源不受阻碍地了解信息的权利。新闻出版自由和广播、电视、电影的报道自由受到保障。不得设置审查制度。第二款接着写道，这些权利受到一般法律的规定、青少年保护法和个人名誉权的限制。

据此，媒体不能传播损害他人名誉的虚假声明。不过，在政治争端中的意见表达受到保护。比如，如果涉及对某件事的争论，政治家在受到批评，甚至面对夸张的负面言论和讽刺性言论时也无法以个人名誉受损的理由来捍卫自己。

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