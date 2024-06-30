德国离婚率降至1990年以来最低水平

去年德国法院判决约12.9万对夫妻结束婚姻关系，比上一年减少了8300起，下降幅度为6.1%。自2003年以来，德国离婚数量每年都在下降。而德国登记结婚的人数也在逐渐减少。

（德国之声中文网）德国联邦统计局周四（6月27日）发布的数据显示，去年德国离婚人数比1990年德国统一以来的任何一年都要少。

这些数据与长期趋势相符，也就是说，登记结婚的人数也在逐渐减少。

下降幅度

2023年，德国法院判决约12.9万对夫妻离异。这意味着离婚数量比上一年减少了8300起，下降幅度为6.1%。

从长期趋势来看，除少数例外，自2003年以来，德国离婚数量每年都在下降。与2003年相比，已下降39.7%。

统计数据显示，新冠疫情并未改变这一趋势。

与此同时，登记结婚的数量从长期来看也在下降，降至1950年以来第二低水平。

2023年办理离婚手续的夫妇中，略多于一半的破碎家庭都有尚未成年的孩子。

数据分析

2023年89.6%的离婚申请是在配偶同意的情况下提出的。

6.2%的案件中，申请由夫妻双方共同提出，而4.2%的离婚案件中，夫妻双方有一方不同意。

2023年，48.8%的离婚夫妇有一个孩子，39.7%有两个孩子，11.5%有三个或三个以上孩子。涉及到的未成年人总数约为109600名。

五分之四的离婚发生在之前分居一年之后，分居三年之后办理离婚手续的占18.9%。

这些破碎婚姻的平均长度为14年9个月。

17%的离婚夫妇是在度过银婚（结婚25周年为银婚）纪念日之后宣告分手。

同性伴侣

此间，同性伴侣离婚率逆势上涨，增幅达15%。同性婚姻在德国合法化前，同性伴侣只需要宣布登记的伴侣关系无效，而不会办理“离婚”手续。所以德国统计局指出，这反映出从宣布伴侣关系无效转向离婚的趋势日益明显。

此外，随着同性婚姻的合法化，从2017年开始，德国也不再登记同性伴侣关系。

在此之前登记的伴侣关系不能通过离婚程序结束。去年，宣布伴侣关系无效的数量已经是连续第四年在下降。

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