德国离任安理会前 德中大使互怼

(德国之声中文网) 德国本月底将结束安理会两年任期，代表霍伊斯根 (Christoph Heusgen)也计划在担任外交官40多年后退休。没想到他在安理会最后一番发言居然引来中国驻联合国大使耿爽回怼：「别了。」

霍伊斯根在主题为伊朗的安理会会议上说：「让我在结束安理会的任期时，向中国同事呼吁，要求中国政府释放康明凯和迈克尔。圣诞节是这么做的合适时机。」

曾在国际危机组织智库担任顾问的加拿大前外交官康明凯和商人迈克尔在2018年被北京拘留，此前不久，加拿大警方以美国的逮捕令逮捕了华为财务长孟晚舟。

霍伊斯根强调，当孟晚舟「在温哥华一栋有七间卧室的豪宅中度日时，康明凯和迈克尔却被关在北京一间与世隔绝的小牢房中。」

他说：「你们当中的一些人可能会认为，这只是安全理事会每天必须处理的一系列问题中的两个孤立的案例，然而，它们不是孤立的，也不能被忽视。它们代表了许多其他问题。如果安理会不再关心个人的命运、他们的保护和安全、人权和自由、福祉和愿望，它就会失去合法性。」

中国驻联合国副代表耿爽指责霍伊斯根滥用安理会平台，并说：「我真心的说一句，别了，霍伊斯根大使。希望没有你的安理会在2021年能更好地履行维护国际和平与安全的责任。」

霍伊斯根还利用安理会这场会议，建议俄罗斯驻联合国副代表波雅斯基阅读关于反对派政治家纳瓦尔尼的报导，霍伊斯根说，纳瓦尔尼诱导一名俄罗斯特工，披露对他的拙劣谋杀阴谋细节。不过此前俄罗斯联邦安全局的安全部门已表示录音造假。

波雅斯基回答说：「霍伊斯根似乎对安理会产生了一定的依赖性......没有一次会议是不批评俄罗斯的......即使会议主题不适合，我希望1月1日之后，他的症状能有所改善。」

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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