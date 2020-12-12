 德国离任安理会前 德中大使互怼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国离任安理会前 德中大使互怼

在德国结束安理会任期前，即将退休的代表霍伊斯根呼吁中国释放两名被拘留的加拿大人。一番话引起中国驻联合国副代表耿爽不满回呛。

Videokonferenz UN Security Council | Christoph Heusgen

德国常驻联合国代表霍伊斯根要求北京释放关押的两名加拿大人，结果遭到中国驻联合国副代表耿爽当场批驳。

DW.COM

在华春莹声称两名被关押的加拿大人的案件已开始审理後，加拿大政府10日发布声明，表示中国官员後来澄清，两人的案件尚未开始受审，而华春莹在记者会上的描述也不准确。

外交政策专家表示，加拿大将坚持要求美国把让中国保证释放“两个迈克尔”作为达成释放孟晚舟协议的条件之一。他们担心孟晚舟返回中国之后，加拿大再无任何谈判筹码。

孟晚舟案的审理已经胶着两年，法庭上的辩论也越来越细琐。加拿大总理特鲁多表示，尽管逮捕孟晚舟会影响到外交政策，但他仍然没有后悔。 中国官方则以“灵魂拷问”回应。

据加方消息，加拿大驻华大使新近探望了被关押在中国监狱里的加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗。对加拿大总理特鲁多“不后悔逮捕孟晚舟”的言论，中国外交部发言人赵立坚本周五做出回应。

(德国之声中文网) 德国本月底将结束安理会两年任期，代表霍伊斯根 (Christoph Heusgen)也计划在担任外交官40多年后退休。没想到他在安理会最后一番发言居然引来中国驻联合国大使耿爽回怼：「别了。」

霍伊斯根在主题为伊朗的安理会会议上说：「让我在结束安理会的任期时，向中国同事呼吁，要求中国政府释放康明凯和迈克尔。圣诞节是这么做的合适时机。」

曾在国际危机组织智库担任顾问的加拿大前外交官康明凯和商人迈克尔在2018年被北京拘留，此前不久，加拿大警方以美国的逮捕令逮捕了华为财务长孟晚舟。

霍伊斯根强调，当孟晚舟「在温哥华一栋有七间卧室的豪宅中度日时，康明凯和迈克尔却被关在北京一间与世隔绝的小牢房中。」

他说：「你们当中的一些人可能会认为，这只是安全理事会每天必须处理的一系列问题中的两个孤立的案例，然而，它们不是孤立的，也不能被忽视。它们代表了许多其他问题。如果安理会不再关心个人的命运、他们的保护和安全、人权和自由、福祉和愿望，它就会失去合法性。」

中国驻联合国副代表耿爽指责霍伊斯根滥用安理会平台，并说：「我真心的说一句，别了，霍伊斯根大使。希望没有你的安理会在2021年能更好地履行维护国际和平与安全的责任。」

China Peking Sprecher Außenministerium Geng Shuang

中国驻联合国副代表耿爽指责霍伊斯根对其他成员发起「恶意」攻击，「企图毒害工作氛围」。

霍伊斯根还利用安理会这场会议，建议俄罗斯驻联合国副代表波雅斯基阅读关于反对派政治家纳瓦尔尼的报导，霍伊斯根说，纳瓦尔尼诱导一名俄罗斯特工，披露对他的拙劣谋杀阴谋细节。不过此前俄罗斯联邦安全局的安全部门已表示录音造假。

波雅斯基回答说：「霍伊斯根似乎对安理会产生了一定的依赖性......没有一次会议是不批评俄罗斯的......即使会议主题不适合，我希望1月1日之后，他的症状能有所改善。」

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

©2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Kanada Prozess Meng Wanzhou

孟晚舟案：加边境服务局官员指分享信息做法欠妥 12.12.2020

华为副董事长兼首席财务官孟晚舟引渡案相关聆讯继续展开。出庭作证的加拿大边境服务局官员指出她眼中的该机构在孟晚舟被捕事件中的不当行为。

Kanada Prozess Meng Wanzhou

分析：假如孟晚舟获释，“两个迈克尔”命运如何？ 05.12.2020

外交政策专家表示，加拿大将坚持要求美国把让中国保证释放“两个迈克尔”作为达成释放孟晚舟协议的条件之一。他们担心孟晚舟返回中国之后，加拿大再无任何谈判筹码。

Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen

中国称开始审理两加拿大人案 加方驳斥 11.12.2020

在华春莹声称两名被关押的加拿大人的案件已开始审理後，加拿大政府10日发布声明，表示中国官员後来澄清，两人的案件尚未开始受审，而华春莹在记者会上的描述也不准确。

广告

媒体看中国

China Geschichte Großer Sprung nach vorn Stahlwerk

德语媒体：向后的大跃进

多家德语媒体继续关注欧中投资协定。《法兰克福汇报》指出，中国包括经济界在内出现自由化的逆转。《资本》杂志分析了目前时间点对中方有利的可能原因。  