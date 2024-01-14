 德国祝贺台湾民主选举 美国代表团访台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2024

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时政风云

德国祝贺台湾民主选举 美国代表团访台

德国外交部称，台湾选举自由、和平举行，再次显示民主在台湾扎根。美国在台协会发布声明，两位前任官员将对台湾进行选后访问。

Taiwan | Präsidentschaftswahlen

德国祝贺台湾选举“自由、和平”举行

（德国之声中文网）德国外交部1月14日表态称，台湾自由、和平的选举再次显示，民主在台湾深深地扎根，选民认同民主价值。"我们祝贺所有参加选举的选民、候选人以及当选者。"

德国外交部网站上的声明写道，德国在许多领域与台湾保持紧密良好的关系，并希望按照德国的一个中国政策，继续扩大与台湾的关系。

"台湾海峡和平稳定的决定性意义远超过地区范围。德国致力于维护现状，建立信任。改变现状只能在和平以及双方都同意的情况下进行。我们希望双方努力推动恢复对话。"

美国前国安顾问、前副国务卿访台

美国表示，本周将有两位前任官员对台湾进行大选后访问，并将与政界领导人会面。

美国在台协会在一份新闻稿中宣布，前国家安全顾问哈德利（Stephen Hadley）和前副国务卿史坦伯格（James Steinberg）1月14日抵达台北，15日将与台湾各界政治领袖会面。

美国在台协会称，美國政府"遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣"，"傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申我們長久以來對台海和平穩定的關切"。

中国外交部1月14日批评美国国务院的声明"严重违反一个中国原则"，"严重违背美方所作仅与台湾地区保持文化、商务和其他非官方关系的政治承诺"。美国国务院在1月13日的声明中对赖清德胜选表示祝贺。

台湾外交部称中国表态"狂言谬论"

台湾外交部1月14日对中国外交部的另一表态作出回应，称后者通篇重弹"台湾问题是中国的内政"等狂言谬论，完全不符合国际认知和两岸现状，有违全球民主社群的期待，更违背台湾人民坚持民主价值的意志。

此前，中国国台办发言人还表示，台湾地区两项选举结果显示，民进党并不能代表岛内主流民意。

周六的总统选举中，民进党组合赖清德、萧美琴以40.05%的选票获胜。国民党组合侯友宜、赵少康获33.49%的选票。民众党组合柯文哲、吴欣盈获26.46%的选票。不过，在立委选举中，国民党获52席，民进党获51席，民众党8席，另外两席属于无党籍立委。

（综合报道）

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