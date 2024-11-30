德国社民党启动选战 民意调查有所回暖

德国总理肖尔茨所属的社民党（SPD）启动了选举活动，承诺扭转其不利局势。肖尔茨指责其前执政联盟合作伙伴自民党破坏政府工作。

（德国之声中文网）周六（11月30日），德国总理肖尔茨告诉其政党同侪，明年2月的大选将是决定国家未来的关键时刻。

尽管中左翼社民党（SPD）在民意调查中表现不佳，肖尔茨和党主席克林贝尔（Lars Klingbeil）承诺该党将扭转局势。

社民党领导层表示前景乐观

"兹事体大，"肖尔茨作为社民党推选的总理候选人在活动中说道。

"我们正面临国家的一个根本性决定，这将是走向一个方向或另一个方向的时刻，"他在社民党柏林总部的活动上对观众说道，"现在是一切的关键时刻。如果德国在此时走错一步，将会带来严重后果。"

在同一活动中，社民党党主席克林贝尔也对该党的前景表示乐观。

"社民党团结一致，最重要的是，社民党对这场选战充满了动力。"他说，"85天，这将是一场艰难的战斗。这场选举将考验我们。"

"如果有一件事是社民党擅长的，那就是战斗：我们是一个奋起直追的政党，我们将在接下来的85天里证明这一点，"克林贝尔说。

目前民意调查结果如何？

根据一项民意调查，肖尔茨在选民支持率方面正在追赶其挑战者--基民盟（CDU）总理候选人默尔茨。

根据周六由民意研究机构Insa受《图片报》委托发布的调查，22%的受访者表示，如果德国直选总理，他们会投票给肖尔茨。

这一数据比上周增长了7个百分点。然而，仍有30%的受访者表示他们会投票给默尔茨。同时，16%的人表示会选择绿党候选人哈贝克，这比上周略有下降。

肖尔茨的三党联合政府在11月初解体，原因是他解雇了来自自民党（FDP）的前财政部长林德纳。此前，围绕2025年预算计划的激烈争论持续了数月。

随后，自民党退出了联合政府，肖尔茨领导的执政联盟变成了社民党与绿党合作的少数派政府。

肖尔茨在周六的演讲开头对林德纳进行了批评，称他和自民党"系统性地破坏"了政府的工作，时间长达数月。"他们企图阻止这届联邦政府取得成功，"肖尔茨说道，"德国绝不能再发生这样的事情。"

（德国新闻社、法新社、路透社）

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