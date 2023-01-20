 德国社民党公布外交立场文件 不主张与华脱钩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国社民党公布外交立场文件 不主张与华脱钩

在俄乌战争以及全球危机不断的背景下，德国执政的社民党公布其新的安全与外交战略。该文件更批评性地对待来自北京的挑战，但主张保持与中国对话，拒绝脱钩。

德国社民党党主席之一克林拜尔（ Lars Klingbeil ）

德国社民党党主席之一克林拜尔（ Lars Klingbeil ）

（德国之声中文网）德国社民党周一（1月23日）推出新的安全与外交战略原则。此前已透露到媒体的21页的原则草案显示，社民党此举旨在联合世界上更多的国家，抢在俄罗斯、中国之前，同它们建立伙伴合作关系。文件延续了中国是“制度性对手”以及“竞争对手”的说法，但同时称中国在一些领域也是合作伙伴。

尤其是乌克兰战争爆发后，德国社民党因其多年来对俄罗斯的友好立场受到多方严厉指责，而这份文件称对俄政策将出现“划时代的转变”，军费开支上升到GDP的2%，达到北约规定的要求。

这份外交政策的原则性文件要求德国在欧洲范围内担负起领导的重任，指出在过去数十年里，德国为此积累了“高度信任”，因此人们“期待德国在国际事务中有更大的作为，并扮演领导角色”。

社民党籍的德国总理肖尔茨去年11月初访问中国会晤习近平

社民党籍的德国总理肖尔茨去年11月初访问中国会晤习近平

重新定位与中国的关系

社民党的新外交战略拒绝同中国脱钩，认为脱钩不是正确答案，但有必要做好抵御风险的准备，文件指出，“为保护欧洲的关键基础设施，我们需要一个欧洲层面富有韧性的抵抗战略，降低风险。”

新战略呼吁经济界减少对中国的依赖  ：“在购买原材料方面，建立起‘中国加一’的原则，即除中国外仍有其它供货商可以选择”。文件建议德国有更多政策安排，让企业扩充中国以外的价值链以及在销售市场增加吸引力。文件还提到德国的供应链法，指出欧洲层面不允许进口含有强制劳动的产品。

文件强调重新定位对华关系的重要性，“中国没有谴责俄罗斯队乌克兰发动侵略战争，最晚在这时，我们不得不认为，习近平领导下的中国正在改变国际政治，并使它的发展符合自己的利益”。

这份立场文件认为，北京试图在印太地区建立经济及军事的霸主地位，改变国际秩序。对外，中国更为自信和咄咄逼人，对内，则限制香港人民的自由权利，对新疆维吾尔人的侵犯人权更是“令人忧虑”。然而，正是在这一背景下，该战略主张“需要寻求同中国进行坚实、富有建设性以及批判性的对话”。

文件提及继续执行一个中国的政策，同时指出，必须明确告诉中国，台湾问题只能以和平方式解决。文化还呼吁出台欧洲对华战略，以同一个声音捍卫欧洲的利益。该文件将在下一次党代会上表决后成为该党的正式立场原则。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Chinese and German national flags flutter on a lamppost on the Tiananmen Square in Beijing, China, 12 June 2016. There is a need for more expert-level talks with China on its market economy status under the World Trade Organization, German Chancellor Angela Merkel said on Monday (13 June 2016) at a news briefing with Chinese Premier Li Keqiang. Li said trade disputes with the European Union were a small part of trade ties and that China did not want a trade war. Merkel also said Germany expects China's market to be open to foreign investment and that she did not want to see China's new law on foreign non-governmental organisations harms NGO's work in the country. Merkel arrived in China on Sunday to begin her ninth trip to China since taking office.

对华战略怎么定?德国亚太经济委员会拒脱钩 20.01.2023

酝酿已久的德国新对华战略很可能在今年春天出炉。代表德国商界利益的亚太经济委员会日前发声，呼吁政府在对华关系上掌握好平衡，切忌只和价值观相近的国家做生意。

16.01.2023 *** Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, sitzt bei einer Reise nach Den Haag in einem Raum im Internationalen Strafgerichtshof (IstGH). Die Ministerin trifft dort unter anderem den Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs und Ministerpräsident Rutte.

制定新安全战略 德国政府存在分歧 22.01.2023

德国如何定义未来的安全利益？在与中国政府打交道时，联合政府在这个问题上尤其存在分歧。

13.01.2023, Berlin - Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung, gibt ein Pressestatement zu den Pannen beim Schützenpanzer Puma.

德国防长兰布雷希特请辞 16.01.2023

社民党籍的德国国防部长兰布雷希特在一份书名声明中宣布辞去职务。德国总理肖尔茨必须尽快提出接任人选。

广告

媒体看中国

中国国家统计局发布的数据显示，2022年中国出现了60年以来的首次人口负增长。

墙外文摘：人口红利消失？学习台湾经验

中国改革开放初期，渴望学习台湾1970年代国家中心发展模式；有评论认为，21世纪初台湾正在经历一场社会转型发展。这段经验弥足珍贵，值得中国借镜。