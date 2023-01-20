德国社民党公布外交立场文件 不主张与华脱钩

（德国之声中文网）德国社民党周一（1月23日）推出新的安全与外交战略原则。此前已透露到媒体的21页的原则草案显示，社民党此举旨在联合世界上更多的国家，抢在俄罗斯、中国之前，同它们建立伙伴合作关系。文件延续了中国是“制度性对手”以及“竞争对手”的说法，但同时称中国在一些领域也是合作伙伴。

尤其是乌克兰战争爆发后，德国社民党因其多年来对俄罗斯的友好立场受到多方严厉指责，而这份文件称对俄政策将出现“划时代的转变”，军费开支上升到GDP的2%，达到北约规定的要求。

这份外交政策的原则性文件要求德国在欧洲范围内担负起领导的重任，指出在过去数十年里，德国为此积累了“高度信任”，因此人们“期待德国在国际事务中有更大的作为，并扮演领导角色”。

社民党籍的德国总理肖尔茨去年11月初访问中国会晤习近平

重新定位与中国的关系

社民党的新外交战略拒绝同中国脱钩，认为脱钩不是正确答案，但有必要做好抵御风险的准备，文件指出，“为保护欧洲的关键基础设施，我们需要一个欧洲层面富有韧性的抵抗战略，降低风险。”

新战略呼吁经济界减少对中国的依赖 ：“在购买原材料方面，建立起‘中国加一’的原则，即除中国外仍有其它供货商可以选择”。文件建议德国有更多政策安排，让企业扩充中国以外的价值链以及在销售市场增加吸引力。文件还提到德国的供应链法，指出欧洲层面不允许进口含有强制劳动的产品。

文件强调重新定位对华关系的重要性，“中国没有谴责俄罗斯队乌克兰发动侵略战争，最晚在这时，我们不得不认为，习近平领导下的中国正在改变国际政治，并使它的发展符合自己的利益”。

这份立场文件认为，北京试图在印太地区建立经济及军事的霸主地位，改变国际秩序。对外，中国更为自信和咄咄逼人，对内，则限制香港人民的自由权利，对新疆维吾尔人的侵犯人权更是“令人忧虑”。然而，正是在这一背景下，该战略主张“需要寻求同中国进行坚实、富有建设性以及批判性的对话”。

文件提及继续执行一个中国的政策，同时指出，必须明确告诉中国，台湾问题只能以和平方式解决。文化还呼吁出台欧洲对华战略，以同一个声音捍卫欧洲的利益。该文件将在下一次党代会上表决后成为该党的正式立场原则。

（综合报道）

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