德国社民党主席宣布辞职

（德国之声中文网）德国社民党在新一轮欧洲议会大选和不来梅地方选举中遭遇惨败后，该党党主席纳勒斯周日宣布将于周一辞去党主席，周二辞去德国联邦议院党团主席职务。这位2018年4月当选成为社民党主席的女性政治家表示："我想通过此举为按照章程寻找这两个职位的继位者创造可能性。"

艰难时期上任

纳勒斯向党员讲话时强调，她是在异常艰难的时期里接过了党主席和议会党团代表团主席的职位。2017年社民党在联邦大选中遭遇挫败后，推选纳勒斯成为该党在联邦议院的党团主席。2018年，她又出任社民党主席职务。当时社民党曾一度坚决表态不会继续和基民盟组成大联合政府。但在上一届联邦大选数次组阁失败后，社民党最后还是和基民盟组成大联合政府执政。对此，纳勒斯在辞职时表示："我们当时共同做出决定，以联邦政府的组成部分为我们的国家承担责任。"

"同时我们致力于重振旗鼓，用新的内容说服选民"，纳勒斯表态称。要想同时做好这两个事情是一种巨大的挑战："要想成功，大家必须充分的相互支持。"

要个说法

她表示，在自己是否能够获得这种支持的问题上，公共舆论在过去几周的时间里一再对此提出质疑。"所以我想要有个清楚的说法。而本周我找到了这种说法。"她希望社民党能够"再次巩固相互之间的信任和尊重"。纳勒斯补充说："我们的国家需要一个强大的社民党。"

在刚刚结束的欧洲议会大选中，德国社民党的支持率再次大幅度下滑，只收获了15.8%的选票，与2014年的欧洲大选相比下降了11.5%。

这是该党目前为止在全国范围大选中的最差表现。而且，社民党也首次输给绿党，成为德国第三大党派。同时，在德国不来梅市举行的地方选举中，社民党也失去了在当地的政治主导地位，不再是获得选票最多的党派。这在第二次世界大战结束以来，还是首次。

同样是参与组建大联合政府的德国基民盟在纳勒斯宣布辞职后，呼吁党内人士应冷静面对。基民盟领导层表态称，所有党内成员必须明确表明，有继续完成执政任务的决心和能力。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 1930年柏林金属女工大罢工 19世纪风起云涌的工人运动留下了怎样的遗产？工会、讨论文化以及各类协会，这些年来都有了怎样的发展？一个在曼海姆举办的展览回答了这些问题。这幅照片显示的是1930年柏林金属女工正在举行大罢工。这是希特勒上台前的最后一次大罢工。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 1863年：工人运动诞生 1863年5月23日，普通德意志工人协会（ADAV）在莱比锡创建，这是第一个德国工人政党。法学家拉萨尔（Ferdinand Lassalle）被任命为该党主席。从这时起，社会运动、无数学徒与工人培训协会以及各类地区组织应运而生，形成了政治活动平台。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 1879年：社会主义运动中的妇女地位 倍倍尔撰写的“妇女与社会主义”于1879年正式出版。当时，倍倍尔正在流亡。被称作“倍倍尔圣经”的这部作品，是那个时代工人图书馆里最受欢迎的书籍。倍倍尔去世前，该书已经发行了52版。他在书中呼吁妇女的政治及职业平等。他认为，这一平等只有在社会主义才能实现。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 1900年前后：工人体育协会成立 早期的工人教育协会不仅旨在活跃工人的精神世界，同时也激发工人锻炼身体。图为盖拉-温特姆豪斯（Gera-Untermhaus）工人体操协会的妇女部于1921年表演体操。人们可以看到最顶部打出的标语：“一起来做体操”。十九世纪二十年代是工人体育的黄金时代。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 1900年前后：测时器成地位象征 测时计正面印有“全世界工人团结起来，捍卫你们的权利”的字样，被面则是“我们要8小时工作，8小时接受教育，8小时休息。”在二十世纪初期，测时器成为工人地位的象征。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 1903/04：争取10小时工作日的斗争 1903/04年，克里米朝（Crimmitschau）的纺织厂举行了争取每天10小时工作制的罢工。虽然这次罢工不是纯粹的妇女运动，但参加罢工的妇女人数却十分可观。这次罢工是德意志帝国历史上历时最长的罢工活动之一，参加者接近8000人。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 1919年和1945年：社会民主党的竞选标语牌 1918年德国引入了妇女享有与男性一样的选举权，因此1919年的选举中，德国女性选民首次参与选举，不仅可以选举，同时也可以被选举。德国议会的第一名女议员是余哈慈（Marie Juchacz），社会民主党籍。第二次世界大战结束后，崇拜马克思之风重新再起，其目的是摈弃资本主义道路。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 1933年：德意志工人阵线（DAF） 德意志工人阵线于1933年5月2日取代了原有的工会。而此前的工会则是一种由工人和企业家组成的“企业集体”形式。德意志工人阵线将领导原则直接植入经济界、消费合作社以及一些下属的负责业余活动的组织。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 1950/1956: 东、西德国的标语牌 刚刚从法西斯统治下获得解放，民主德国便开始了斯大林主义，他们的标语牌是“我们肩并肩前行的时刻”。象征符号和形象语言可以相互替换。在德国西部，工会开始要求分得经济奇迹的杯羹。1955年工人开始要求缩短每周的工时。这一呼吁于1964年获得成功。

“从黑暗到光明” - 德国工人运动史 2011年：今天的罢工文化 今天的工人这样捍卫自己的权利：2011年春季，一个压力机器工厂的职工提出“社会劳资合同”的要求。数周后，这一目的得以实现。将罢工作为抗争的手段，直到今天仍然发挥作用。 作者: Nikolas Fischer



任琛/达扬（路透社、德新社、法新社）