德国社民党主席与李强、王沪宁会晤

（德国之声中文网）据新华社报道，克林拜尔(Lars Klingbeil)在与王沪宁这位中国政坛第四号人物的会晤中表示，"德国社民党同中国共产党近40年来一直坚持密切对话沟通。面对国际形势重大变化，期待两党保持深入对话，增进相互了解和互信，管控好分歧，深化德中各领域的密切合作。"而王沪宁则"赞赏德国社民党多年来为中德关系发展作出的积极贡献，表示中国共产党愿同社民党共同落实好习近平主席同朔尔茨总理达成的重要共识，深化两党各层级往来和机制性对话。"

在前一天，克林拜尔还与中国国务院总理李强会晤。新华社引述克林拜尔称，德方认为"当前双方也对德中关系未来负有共同的责任；德方赞赏中方继续实行对外开放，认为'脱钩'不是德中关系的选项。"李强则强调"中方欢迎更多德国企业来华分享中国发展的新机遇，将持续放宽市场准入，加强知识产权保护力度，落实好外资企业国民待遇，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。"中国总理还希望"德国社民党发挥在德国内和欧洲政坛的重要影响，保持理性务实和对话合作的对华政策主基调，推动中德、中欧关系平稳健康发展。"

德国政府内部围绕对华战略仍有不小的分歧

社民党是德国三党执政联盟的成员。与联合执政的绿党、自民党相比，社民党被认为在对华关系中更偏重于经济利益。频频有消息传出称，社民党主导的总理府与绿党主导的外交部、经济部在对华立场上有着较大分歧。目前，执政三党仍然在酝酿德国的新对华战略，这份文件原先计划在今年春天出炉；但路透社不久前援引圈内消息人士称，由于作为前置基础条件的德国国家安全战略要到6月14日才能提交内阁，因此在6月20日的德中政府磋商前，德国政府无法拿出新对华战略。

中国总理李强将在6月20日携多名部长前往柏林出席德中政府磋商会议。这也将是他上任总理以来的首次出国访问。

（德新社、新华社、路透社）

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