德国社民党与俄罗斯：“东方政策”支离破碎

（德国之声中文网）普通人承认错误已不容易，政要公开这么做便更难得。因此，德国社民党现任主席克林拜尔（ Lars Klingbeil ）最近在巴尔诞辰 100 周年之际发表的讲话令人瞩目。巴尔被视为勃兰特总理"东方政策"的设计师。这一政策导致与苏联、波兰以及最终与东德签订和解条约。

1963 年，巴尔首倡"接近促变"，在柏林墙出现刚两年、身处冷战之中的年轻的德意志联邦共和国，这一方针曾激怒很多人。但这位社民党战略家认为，加大施压和反施压，无法消解强化了的敌对状态。

事关利益，无涉人权

缓和政策是基于对现状的承认以及基于经济开放会导致政治和社会开放的假设。巴尔相信，成功的外交乃是一种清醒的利益平衡。他曾这样对中小学生们说："在国际政治中，从不考虑民主或人权。它只关注国家利益。记住这一点吧，无论你们在历史课上听到什么。"

勃兰特和巴尔

以此为准绳，直至 2015 年去世，巴尔始终主张将越来越专制的俄罗斯纳入欧洲安全体系，并由此在社民党内得到大量支持者。今天，党主席克林拜尔表示，这是一个错误。他在柏林艾伯特基金会的一次纪念活动上说，"贸易致变" （ Wandel durch Handel ）符合当时的情况，"这一构想失败了"。

理解俄罗斯

那么，社民党是否过于天真了？克林拜尔自我批评说 ，"回过来看，我们理应扪心自问：我们当年是否应该对俄罗斯2008 年入侵格鲁吉亚、2014 年吞并克里米亚或指使人在伦敦和柏林从事谋杀作出不同评估？……我们是否误判了时代的迹象。"

社民党主席克林拜尔

总是为俄罗斯总统普京的行为找借口和解释，对德国日益依赖俄罗斯能源供应的担忧置之不理的人被称为"俄罗斯理解者"。尤其在东部的联邦州--前东德地区，这样的人不少。

警告北溪项目

最大的"俄罗斯理解者"过去和现在都是前社民党主席施罗德（Gerhard Schröder）。在从 1998 年至 2005 年担任联邦总理期间，他和普京一起大力推进两条北溪天然气管道项目。管道经由波罗的海将俄罗斯和德国直接相连，使得途经乌克兰和波兰的其它输气管道变得不再重要。柏林欧洲政治研究所的乌克兰籍专家梅尔尼克（ Ljudmyla Melnyk ）指出，"我们一直对北溪提出警告。我们说过，一旦管道建成，俄罗斯军队就会开进乌克兰。"

2004 年，汉诺威，德国总理施罗德和俄罗斯总统普京

社民党目前表现出明显认错态度，但仍无意全然否认东方政策。克林拜尔强调，巴尔和勃兰特所处时代不同，是有远见的战略家和媾和者；不仅如此，他们清楚，为达至和解与合作，自己必须强大， "勃兰特任期内，国防预算明显超过我们经济力量的百分之三。"

政治的时代转折

几十年来，德国从未实现北约内部商定的军费占成员国各自经济力量 2% 的目标。现在，要改变了。肖尔茨总理使用了外交和安全政策的"时代转折"这一说法，宣告拨款 1000 亿欧元装备联邦国防军，并全力减少对俄罗斯能源的依赖，寻求新的天然气和石油供应商、扩建可再生能源。

在艾伯特基金会纪念活动上，肖尔茨表示，他自问，在这一时代转折点上，勃兰特和巴尔会有何种建议 。他称，他认为，即使发生了入侵乌克兰战争，巴尔关于欧洲和平只有与俄一起而非与之对抗才有可能的说法，依然正确。

不过，肖尔茨总理强调，"同时，我们必须意识到，俄罗斯领导人目前的政策构成对欧洲安全的真正威胁。这是巴尔意义上的俄罗斯政策的不幸起点，它须起于对现实的冷静观察，但当然不止步于此。" 肖尔茨说，任何要和平的人都必须准备谈判， "我们也保持对话渠道开通，并抓住每一个机会展开斡旋。"

把普京与俄罗斯人民区分开来

肖尔茨指出，不把普京和俄罗斯相提并论至关重要。他说， "不是俄罗斯人民做出了进攻乌克兰的致命决定。这场战争是普京的战争。" 他说，这一区分非常重要，"以避免轻易葬送二战后德国人和俄罗斯人之间的和解"。他指出，对那些在俄罗斯国内示威反战、反普京的人们来说，这一区分同样极其重要。

在 2 月中旬访问莫斯科期间，肖尔茨曾会晤俄罗斯民间社会代表。肖尔茨回忆道，当时，有人对他说："您知道吗，民主在我们中间成长。"。顺便说一句，柏林墙倒塌时，巴尔和联邦德国社会民主党主要领导人曾在这一认知上颇为困惑。

1989 年，当在东德街头早已发生大规模民众示威浪潮时，社民党仍坚持将德国社会主义统一党（ SED ） 作为东柏林首选对话伙伴。巴尔本人后来称此是失误。他承认，当时，社民党轻视了东德内部新兴反对派，即民权人士。

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