德国社会中的种族歧视

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根据最新研究报告，几乎每个生活在德国的人都认为，种族主义是德国社会的一个问题。因为肤色或头巾受到歧视的情况屡见不鲜。学者认为这并非个案而是结构性问题。
羞辱性视频、征聘面试缺乏机会：中国针对黑人的种族歧视在新冠疫情期间有所加剧。而对于种族歧视这个话题本身，中国人十分敏感。一位在华生活了13年的非洲人对德广联表示，“要是中国人对非洲人也有同样的意识，那就好了。”
前明尼蘇達警察肖萬因為被控殺害非洲裔男子佛洛伊德被判刑入獄22.5年，美國聯邦法官週四（7月7日）認定肖萬在逮捕期間「侵害公民權利」，行為不合情理，再判處21年有期徒刑。
1973年，第45届奥斯卡金像奖颁奖典礼举行。因《教父》角色，马龙·白兰度本应获“影帝”荣誉。但出于对印第安人受歧视政策的抗议，他请印第安女演员萨奇恩·利特菲斯特代表自己上台发言，拒绝领奖。萨奇恩为此承受了严重后果。
新冠疫情爆发以来，针对亚裔的歧视和敌意在全球都有增加之势。在德国也不例外。一项问卷调查显示，德国社会存在的对亚裔的偏见远远超出“新冠歧视”的范围。
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