 德国社会中的种族歧视 | 非常德国 | DW | 26.03.2023

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非常德国

德国社会中的种族歧视

根据最新研究报告，几乎每个生活在德国的人都认为，种族主义是德国社会的一个问题。因为肤色或头巾受到歧视的情况屡见不鲜。学者认为这并非个案而是结构性问题。

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