德国社会中的种族歧视

“对不起，我们要白人”

羞辱性视频、征聘面试缺乏机会：中国针对黑人的种族歧视在新冠疫情期间有所加剧。而对于种族歧视这个话题本身，中国人十分敏感。一位在华生活了13年的非洲人对德广联表示，“要是中国人对非洲人也有同样的意识，那就好了。”