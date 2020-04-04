德国确诊人数近十万 希腊难民疫情引人忧

（德国之声中文网）德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）公布的最新数据显示，截至周日零点，德国累计确诊新冠病毒感染者91714例，新增5936例，累计死亡1342例。

虽然德国迄今一直保持较低的病死率，但是联邦政府认为德国的形势不容乐观。德国总理办公室主任布劳恩（Helge Braun）向《法兰克福汇报周日版》表示："疫情最严重的时刻尚未到来。我们政府的职责是为民众应对这场危机最艰难的时刻做好准备。"

德国外长马斯（Heiko Maas）也呼吁民众遵守目前在全德范围实施的社交接触禁令。他向德新社指出："我们必须继续竭尽全力避免疫情在德国迅速扩散，复活节期间也不例外，尽管这对许多家庭和朋友圈而言并不容易。"

包括德国在内的不少国家下周将迎来一年一度的复活节，对于民众而言，这是仅次于圣诞节的重大节日，以往主要的庆祝方式就是家庭聚会。

中国单日新增病例回升

本周六，有两百万口罩和30万防护服从中国运抵德国。而在口罩生产大国--中国，单日新增确诊病例有所回升。据中国国家卫生健康委员会公布的数据，截至周日零点，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增确诊病例30例，其中25例为境外输入病例，5例为本土病例（广东5例）；新增死亡病例3例（湖北3例）。新增的确诊病例与此前一天的19例相比有所增加。

输入性和本土个案增加显示出消除新冠疫情的难度。截至目前，中国大陆报告的病例总数为81669个，死亡人数达到3329人。

奥地利欲用手机定位帮助防疫

包括中国在内的不少国家都将电子监控作为抗疫手段之一。奥地利现在也要加入其中。奥地利总理库尔茨向奥地利通讯社（APA）表示："我们都有一个目标，那就是尽快恢复我们的自由。为此我们需要辅助措施。"在他看来，对手机定位数据的跟踪分析是其中的一个"重要基础"。那些没有智能手机的奥地利人可能会领到包含定位功能的钥匙扣。

除此之外，这位33岁的年轻总理指出，奥地利还需加快检测以及对感染者的接触人群立即采取隔离措施。奥地利未来的策略还包括重点保护高危人群和老年人，以及严格保持社交距离等。奥地利目前已要求公民外出购物时须佩戴口罩，库尔茨认为，这一口罩强制令也将扩展到其它生活领域。

希腊两个难民营出现了疫情

难民营疫情令人忧虑

保持社交距离、自我隔离，这些在其他地方司空见惯的防疫措施对难民营而言可谓是不可完成的任务。希腊当局周日宣布，由于出现新冠感染者已全面封锁了位于希腊首都雅典北部约45公里处的马拉卡萨（Malakasa）难民营。被确诊的感染者是一名来自阿富汗的53岁男子。当地卫生机构正在这座拥有1800名难民的难民营里追踪潜在感染者。

这是希腊第二个出现疫情的难民营。本周四，希腊当局已经隔离了位于希腊北部的里索纳（Ritsona）难民营。该营的一名女子在雅典的一家医院分娩后被证实感染新冠病毒，成为希腊报告的首宗难民确诊病例。希腊卫生部门随后对与妇女有过亲密接触的63人进行了测试，发现其中有20人确诊。希腊移民部表示，上述两个难民营将至少被隔离14天。

英国女王敦促英国人自律

在疫情日益严峻的英国，92岁高龄的女王发表1953年登基以来的第四次特别讲话。这位女王每年圣诞都会发表致辞，其余时间很少发表全国性讲话。

女王在这次讲话中敦促英国人展现坚强乐观的一面，保持自律。她指出："我希望未来每个人都能为自己应对挑战的方式而感到骄傲，也希望后辈人会说，这一代英国人的坚强不逊前人。" 这一提前录制的全国电视讲话于英国当地时间4月5日晚8点播出。