 德国确诊人数近十万 希腊难民疫情引人忧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2020

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时政风云

德国确诊人数近十万 希腊难民疫情引人忧

德国官员认为“疫情最严重的时刻尚未到来”的同时，奥地利准备利用手机定位帮助抗疫以及扩大口罩强制令的适用范围。而希腊难民营出现的疫情则格外令人担心。

Spanien Leganes | Coronavirus | Patient Notaufnahme (Reuters/S. Vera)

（德国之声中文网）德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）公布的最新数据显示，截至周日零点，德国累计确诊新冠病毒感染者91714例，新增5936例，累计死亡1342例。

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美国把口罩抢购一空，使本已吃紧的市场更加不堪？批评之声四起，华盛顿予以否认。德国有意要在采购问题上更为独立。选项党一名政治家也宣称可提供帮助。 (04.04.2020)

在新冠疫情引发的公共卫生危机处理中，德国执政联盟的支持率飙升，极右政党德国选项党（AfD）的支持率下降。 (03.04.2020)

在新冠疫情爆发的第一时间，德国政府以很快的速度推出了一系列保障企业生存和就业的措施。包括在各种危机中屡试不爽的“短时工作”制(Kurzarbeit)。同时，政府也推出了一系列财政政策，保护企业不至于在危机中破产倒闭。 (04.04.2020)

虽然德国迄今一直保持较低的病死率，但是联邦政府认为德国的形势不容乐观。德国总理办公室主任布劳恩（Helge Braun）向《法兰克福汇报周日版》表示："疫情最严重的时刻尚未到来。我们政府的职责是为民众应对这场危机最艰难的时刻做好准备。"

德国外长马斯（Heiko Maas）也呼吁民众遵守目前在全德范围实施的社交接触禁令。他向德新社指出："我们必须继续竭尽全力避免疫情在德国迅速扩散，复活节期间也不例外，尽管这对许多家庭和朋友圈而言并不容易。"

包括德国在内的不少国家下周将迎来一年一度的复活节，对于民众而言，这是仅次于圣诞节的重大节日，以往主要的庆祝方式就是家庭聚会。

中国单日新增病例回升

本周六，有两百万口罩和30万防护服从中国运抵德国。而在口罩生产大国--中国，单日新增确诊病例有所回升。据中国国家卫生健康委员会公布的数据，截至周日零点，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增确诊病例30例，其中25例为境外输入病例，5例为本土病例（广东5例）；新增死亡病例3例（湖北3例）。新增的确诊病例与此前一天的19例相比有所增加。

输入性和本土个案增加显示出消除新冠疫情的难度。截至目前，中国大陆报告的病例总数为81669个，死亡人数达到3329人。

Coronavirus - Österreich Sebastian Kurz Mundschutz (picture-alliance/dpa/A. Wenzel)

奥地利计划使用手机定位帮助防疫。该国目前已要求公民外出购物时须佩戴口罩

奥地利欲用手机定位帮助防疫

包括中国在内的不少国家都将电子监控作为抗疫手段之一。奥地利现在也要加入其中。奥地利总理库尔茨向奥地利通讯社（APA）表示："我们都有一个目标，那就是尽快恢复我们的自由。为此我们需要辅助措施。"在他看来，对手机定位数据的跟踪分析是其中的一个"重要基础"。那些没有智能手机的奥地利人可能会领到包含定位功能的钥匙扣。

除此之外，这位33岁的年轻总理指出，奥地利还需加快检测以及对感染者的接触人群立即采取隔离措施。奥地利未来的策略还包括重点保护高危人群和老年人，以及严格保持社交距离等。奥地利目前已要求公民外出购物时须佩戴口罩，库尔茨认为，这一口罩强制令也将扩展到其它生活领域。

Griechenland Flüchtlingslager in Malakasa (picture-alliance/dpa/A. Tzortzinis)

希腊两个难民营出现了疫情

难民营疫情令人忧虑

保持社交距离、自我隔离，这些在其他地方司空见惯的防疫措施对难民营而言可谓是不可完成的任务。希腊当局周日宣布，由于出现新冠感染者已全面封锁了位于希腊首都雅典北部约45公里处的马拉卡萨（Malakasa）难民营。被确诊的感染者是一名来自阿富汗的53岁男子。当地卫生机构正在这座拥有1800名难民的难民营里追踪潜在感染者。

这是希腊第二个出现疫情的难民营。本周四，希腊当局已经隔离了位于希腊北部的里索纳（Ritsona）难民营。该营的一名女子在雅典的一家医院分娩后被证实感染新冠病毒，成为希腊报告的首宗难民确诊病例。希腊卫生部门随后对与妇女有过亲密接触的63人进行了测试，发现其中有20人确诊。希腊移民部表示，上述两个难民营将至少被隔离14天。

UK Brexit l Queen Elisabeth mit Europa-Hut (Getty Images/AFP/C. Court)

英国女王敦促英国人自律

在疫情日益严峻的英国，92岁高龄的女王发表1953年登基以来的第四次特别讲话。这位女王每年圣诞都会发表致辞，其余时间很少发表全国性讲话。

女王在这次讲话中敦促英国人展现坚强乐观的一面，保持自律。她指出："我希望未来每个人都能为自己应对挑战的方式而感到骄傲，也希望后辈人会说，这一代英国人的坚强不逊前人。" 这一提前录制的全国电视讲话于英国当地时间4月5日晚8点播出。

  • Symbolbild für Banker Bank of England (Carl Court/AFP/GettyImages)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    真正的重中之重

    2008年，图中的这些金融领域白领及其雇主成为“系统重要性”这一概念的代表。银行家引发了金融危机。然而，由于没有银行我们的经济体系就无法运作，因此银行家（其中也不乏贪婪的骗子）被置于物种保护之下。他们及其机体现了系统重要性。

  • Coronavirus Schutz an Supermarkt-Kasse (picture-alliance/Photoshot/J. Villegas)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    无责任者的负责任行为

    银行家造成了混乱，其他人，如如收银员和护士，实验室技术员和公共汽车司机也要跟着承担后果。但是在当前的危机中，这许人具有很多的系统重要性。没错，因为没有他们，全球范围内一切都无法运作。而与十二年前的银行家不同，这些人对这场危机的爆发没有任何责任。

  • Deutschland Krankenpfleger Symbolbild (Imago Images/epd/H. Lyding)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    少花钱多做事

    这些“小人物”每天都在冒着被感染的风险继续工作。他们也必须工作，否则的话就会没有了生活来源，而房租到期是必须要交的。德国护士的平均税前年收入为38554欧元。

  • LKW- und Busfahrer in Serbien (DW/Jelena Djukic Pejic)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    这是什么公车！

    一辆公车价值还不到5万欧元？任何一位有经济能力的投资银行家都不会使用这个档次的车。 一位专业司机的经历则完全不同。他驾驶的公车价值六位数，但他本人的年收入只有29616欧元。

  • Italienische Supermarkt-Kassiererin mit Schutzmaske, Italien (DW/A. Stefanato)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    小人物只能坚持工作

    危机期间坚持工作，其工作也得到认可的这些所谓的“小人物”，是根据财产和购买力做出的社会定义。收银员就属于这个没有什么财产和购买力的社会群体。德国超市的收银员，平均年收入仅为26824欧元。

  • krankes Mädchen mit Taschentuch (picture-alliance/chromorange/A. Bernhard)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    一个始终被低估的职业

    有一个通常被说成是整天无所事事的职业群体，现在人们才注意到其系统重要性。由于幼儿园关闭，年平均收入为36325欧元的幼儿园教师只能待在家里。在没有了他们的时候，我们才意识到有他们在，是多么重要。幼儿教师的系统重要性也对经济产生间接影响。

  • Tag der Pflege in Mecklenburg-Vorpommern (picture-alliance/dpa/J. Bütner)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    几乎不能用钱支付

    弱势人群或老年人尤其容易受到病毒感染，他们迫切需要帮助和护理。但是，老年人护工的平均年收入只有32932欧元。 就连汽车修理工的年收入都比他们高。

  • Ebola Isolierstation Charite Berlin 11.08.2014 (Reuters)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    他们在寻找摆脱危机的出路

    只有在有了接种疫苗之后吗，新冠病毒的危险才会结束。制药工业的许多员工都在为研制疫苗努力地工作，然而他们的平均年收入通常只有28698欧元。不比不知道，一比吓一跳：金融危机尚未结束，而危机的始作俑者、“具有系统重要性的”投资专家们就又开始为他们高达上百万欧元的奖金争论不休。

  • Deutschland Glück l Hessen - Frankfurt am Main (picture alliance/dpa/B. Roessler)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    可耻的比较

    如果您看一看我们国家的任何一家医院，将其与那些高耸入云的银行大厦宫殿进行比较，然后再想一想那些为他人工作的人，其工作的经济价值是何等的被低估。但愿这场危机能够导致某些人的反思。

    作者: Dirk Kaufmann


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病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

全球金融危机爆发时，银行是系统重要性机构。如今爆发的冠状病毒危机，又一次涉及到系统重要性问题。然而这一次，医护人员、卡车和公交车司机以及幼儿教师等职业领域突显了其系统重要性。 (27.03.2020)  

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