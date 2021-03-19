 德国研究者：阿斯利康疫苗诱发血栓可以治疗 | 科技环境 | DW | 22.03.2021

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科技环境

德国研究者：阿斯利康疫苗诱发血栓可以治疗

格赖夫斯瓦尔德（Greifswald）大学医院的科学家通报说，发现了阿斯利康疫苗导致少数接种者罹患血栓的原因，并有相应治疗手段。

Coronavirus l Impstoffdosis AstraZeneca

阿斯利康是较便宜的疫苗选项之一

（德国之声中文网）据公共媒体——北德电台(NDR)报道，德国北部格赖夫斯瓦尔德大学医院的研究人员上周五（3月19日）宣布，发现了接种阿斯利康冠状病毒疫苗的患者中有少数人出现罕见脑血栓的原因。

这一发现意味着，可使用一种非常普通的药物，对相关患者提供针对性治疗。

这一发现是格赖夫斯瓦尔德大学医院、国家传染病监控机构保罗-埃利希研究所（PEI）以及奥地利医生之间成功合作的结果——该国一护士在接种了阿斯利康疫苗后死于脑血栓。

该研究团队同时强调，相关药物只在出现血栓后才使用，而不是作为预防性治疗手段。相关信息已让欧洲各地医院共享。

德国血栓和凝血研究协会在一份关于近期研究结果的声明中称，接种疫苗后持续头痛、头晕或视力受损等症状持续3天以上者，需作进一步医检。

Symbolbild Thrombose Blutgerinsel

脑部血栓造成一名接种者死亡

格赖夫斯瓦尔德医院的研究结果尚未在科学刊物上正式发表，因此还没有经过独立专家的审阅。保罗-埃利希研究所正审议科学家们的这一工作。

在出现了有关数名接种病人罹患异常血栓的报告后，德国及其它若干欧盟成员国一起于上周一暂停了阿斯利康疫苗的使用。

上周四，欧洲药品管理局（EMA）表示，根据迄今所掌握的信息，血栓和阿斯利康疫苗之间并无得到确证的直接因果关系，并且，施打该疫苗的好处超过任何可能的风险。

作为对这一最新指导意见的回应，德国从周五起重新允许接种阿斯利康疫苗。

截至上周四，德国施打了1000多万剂包括阿斯利康在内的各款COVID-19新冠疫苗。 

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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