 德国研究者发现最古老的白矮星 | 科技环境 | DW | 20.02.2019

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科技环境

德国研究者发现最古老的白矮星

一名来自德国的志愿科研人员在美国航天局下属的一个项目里，发现一颗距离地球145光年的白矮星。美国航天局认为，这一发现能够帮助人们了解太阳系遥远的将来。

ESA Trümmer um Weißen Zwerg nach Supernova (NASA, ESA, STScI, and G. Bacon (STScI))

白矮星是一种低光度、高密度、高温度恒星，颜色呈白色，体积较小，因此被命名为白矮星

（德国之声中文网）她是美琳达·策维诺特（Melina Thevenot），一名来自德国的志愿科学工作者，被安排在美国航天局NASA"后院世界"的9号行星项目里。NASA宣布，策维诺特发现了迄今最古老、温度最低的白矮星。

这颗恒星被命名为J0207，位于摩羯星座，距地球145光年。它的温度为5800摄氏度，美国航天局相信，这颗星球已存在30亿年。

在周二公布的一份声明中，NASA写道，策维诺特的发现"迫使科研者再度就行星系统重新思考，它也将帮助我们去了解太阳系遥远的未来。"

策维诺特是一名业余科学工作者，德国人。她研究的重点是褐矮星，这种星比行星大，比恒星小。还在欧洲航天局ESA的研究期间，她就发现了非常亮、非常遥远的物质。

开始时，她认为，从NASA得到的数据不准确，但还是把她的发现交给了宇航员德贝斯（John Debes）和天文物理学家库赫纳（ Marc Kuchner）。于是他们二人同加州大学圣地亚哥分校的布加瑟（Adam Burgasser）取得了联系，得到了使用夏威夷凱克天文台望远镜观测白矮星的机会。

天文物理学家库赫纳也是"后院世界"项目的主管。他说，同业余科学工作者合作"总会出现意想不到的结果"。

李鱼/叶宣（德新社、NASA）

 

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