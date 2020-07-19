德国研究发现军犬可嗅出新冠病毒

德国研究人员发现，军用嗅探犬可以区分新冠病毒感染和未感染者的样本，而且准确率非常高，有可能在临床实践中发挥作用。
（德国之声中文网）汉诺威兽医大学的医学专家周四（7月23日）发表的一项研究表明，经过训练的嗅探犬能够以较高的准确率检测人体样本中的新冠病毒。
执行这项任务的8只嗅探犬来自德国联邦国防军，它们仅仅训练了一周，就能区分新冠病毒感染者与未感染者的粘液和唾液。
阳性和阴性样品是由机器随机提供给狗狗们的。
"进一步发展的潜力"
这些嗅探犬检测新冠病毒感染分泌物的成功率达到83％，检测特定分泌物的成功率达到96％。两者合并侧键的成功率为94％。
该研究小组依据医学期刊《BMC传染疾病》上发表的1000多种嗅探研究样本得出结论说，狗狗们可以在检测新冠感染中发挥作用。
嗅探犬通常用于探测弹药和毒品，但也被用于检测各种癌症和糖尿病患者的低血糖症。这些医学应用激发了研究者的灵感，去发现它们检测冠状病毒的潜力。
生化感染专家科克里茨-布里克韦德（Maren von Köckritz-Blickwede）教授解释说："我们认为，之所以能够这样，是因为患者体内的代谢模式已完全改变，狗狗能够嗅出这些患者在发生代谢变化时的特定气味。"
该大学小动物医学系主任沃尔克（Holger Volk）说："必须要明确指出，这只是一项初步研究。还有更多的潜力做更进一步研究，然后让它真正应用于这个领域。"
在他们的结论中，研究小组设想让嗅探犬在某些特定地方检测病毒感染者。
他们说，"在病毒检测机会受限的国家中，嗅探犬可以用于大规模检测。有必要进行进一步的研究，更好地了解嗅探犬在检测呼吸系统疾病的潜力和局限。"
用于嗅探犬测试的感染样品经过化学处理已经无害。能不能让它们直接检测仍然活跃于患者体内的新冠病毒，还是一个待解的问题。
狗狗们能否区分新冠病毒感染和其他疾病如流感？同样悬而未决。
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据德国每日新闻网站tagesschau.de报道，新冠病毒追踪软件的使用者在数周时间里得不到有关是否曾接触过感染者的信息。此前，安装Android操作系统的手机也出现类似故障。