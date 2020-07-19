德国研究发现军犬可嗅出新冠病毒

（德国之声中文网）汉诺威兽医大学的医学专家周四（7月23日）发表的一项研究表明，经过训练的嗅探犬能够以较高的准确率检测人体样本中的新冠病毒。

执行这项任务的8只嗅探犬来自德国联邦国防军，它们仅仅训练了一周，就能区分新冠病毒感染者与未感染者的粘液和唾液。

阳性和阴性样品是由机器随机提供给狗狗们的。

"进一步发展的潜力"

这些嗅探犬检测新冠病毒感染分泌物的成功率达到83％，检测特定分泌物的成功率达到96％。两者合并侧键的成功率为94％。

该研究小组依据医学期刊《BMC传染疾病》上发表的1000多种嗅探研究样本得出结论说，狗狗们可以在检测新冠感染中发挥作用。

嗅探犬通常用于探测弹药和毒品，但也被用于检测各种癌症和糖尿病患者的低血糖症。这些医学应用激发了研究者的灵感，去发现它们检测冠状病毒的潜力。

生化感染专家科克里茨-布里克韦德（Maren von Köckritz-Blickwede）教授解释说："我们认为，之所以能够这样，是因为患者体内的代谢模式已完全改变，狗狗能够嗅出这些患者在发生代谢变化时的特定气味。"

该大学小动物医学系主任沃尔克（Holger Volk）说："必须要明确指出，这只是一项初步研究。还有更多的潜力做更进一步研究，然后让它真正应用于这个领域。"

在他们的结论中，研究小组设想让嗅探犬在某些特定地方检测病毒感染者。

他们说，"在病毒检测机会受限的国家中，嗅探犬可以用于大规模检测。有必要进行进一步的研究，更好地了解嗅探犬在检测呼吸系统疾病的潜力和局限。"

用于嗅探犬测试的感染样品经过化学处理已经无害。能不能让它们直接检测仍然活跃于患者体内的新冠病毒，还是一个待解的问题。

狗狗们能否区分新冠病毒感染和其他疾病如流感？同样悬而未决。

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