 德国研究：全球数千万新冠感染未被发现 | 科技环境 | DW | 09.04.2020

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科技环境

德国研究：全球数千万新冠感染未被发现

德国哥廷根大学两位研究人员估算，各国检测到的新冠病毒确诊人数仅仅约为实际感染数的6％，全球实际感染者可能已经达到数千万。

Spanien Madrid | Coronavirus | Medizinisches Personal, Schutzausrüstung (Reuters/S. Perez)

检测到的新冠病例平均仅为总数的大约6％?

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（德国之声中文网）一项最新的研究显示，新冠病毒感染实际数量可能大大高于全球各国卫生部门正式登记的数字。德国哥廷根大学两位研究人员博默（Christian Bommer）和福尔摩（Sebastian Vollmer）分析了最近发表在《柳叶刀》传染病月刊上的一项研究中的数据。这项研究考察了新冠病毒死亡率的估计值以及从感染到死亡的时间，用以评估官方病例记录的质量。

德国两位研究人员发现，这些数据显示，各国检测到的新冠病毒感染病例平均仅为总数的大约6％。他们说，全球新冠病毒感染的真实数量可能已经达到数千万例。

福尔摩是哥廷根大学发展经济学教授，他说： "这些发现意味着，各国政府和议会在依据病例数量制定政策时需要格外谨慎。"

他警告说："各国在病例检测的数量和质量上存在的极大误差，意味着官方病例记录在很大程度上不够充分，不足为据。"

感染病例达到数千万。

博默和福尔摩估计，截至2020年3月31日，德国新冠病毒感染实际数量大约为46万例。用相同的方法，他们推算出美国感染数量可能超过1000万例，西班牙超过500万例，意大利约为300万例，英国约200万例。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，同一天全世界通报的确诊感染数量为大约90万例。

两位研究人员说，"尽管在（发表在《柳叶刀》上的）这项研究撰写时约翰霍普金斯大学的数据显示全球确认病例不足一百万，但我们估计实际感染数量达到数千万例。"

两位研究人员认为，检测的不足和延迟可能是意大利、西班牙等欧洲国家的死亡率（相对于官方通报的确诊病例）比德国高得多的原因。他们估计，德国的确诊病例占全部感染病例的15.6％，而意大利仅为3.5％，西班牙为1.7％。美国和英国甚至更低，分别为1.6％和1.2％。

再次爆发只是时间问题

两位研究人员呼吁各国提高检测该病毒最新感染情况的能力，采取措施隔离感染者并追踪接触者。

他们警告说，如果各国不这样行动， "新冠病毒在很长一段时间内仍然不会被检测到，疫情再次爆发只是时间问题。"

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