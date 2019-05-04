（德国之声中文网）"五四运动尚未结束"

30年前的5月初，6·4事件发生前夕，德国《日报》驻京记者发表文章纪念五四运动。那时，北京大学生的抗议活动已呈燎原之势。该文以"五四运动 - 富有传统的抗议活动"为题，表达当时北京的情势，"70年前，中国开始了第一场文化革命，今天，学生的抗议活动可以同当年对接。"

文章用很长篇幅描写五四运动 的背景以及发生这直接导火索，但到最后笔锋还是回到目前，指出这场运动所具备的现实意义：

1989年6月

"最迟1921年李大钊和《新青年》出版人陈独秀创立中国共产党时，五四运动为新中国的发展所奠定的里程碑的地位得到肯定。然而眼下大学生则认为，1919年5月4日的呼吁直到今天在社会主义制度下的中国仍未能实现。数周以来，北京的大学生走上街头示威。一名抗议学生说，五四运动尚未结束。"

该文发表大约两周后，北京进入戒严状态，实施军管。6月初，发生了震惊中外的6·4事件。

一段尚未终结的历史

10年前的五四前夕，《法兰克福汇报》发表"最重要的中国纪念日"。该文从文化史和思想史的角度阐述五四运动发生的大背景。它认为，中国的近代史一直是在"世界主义和沙文主义"构成的两极之间徘徊，中共的诞生以及民族主义的崛起都同五四运动有着直接关联。

但作者回忆五四是为了解析当今。2009年的中国，"已是一个功能齐全、有自卫能力的国家"。现在，五四青年节是一个"爱国主义的节日"，五四已是一段完结的历史。然而，

"如果想从中学到点什么，"那一定是历史终结的反面。今天，大部分知识分子不是在体制内任一官半职，便是下海经商。"但有谁知道，随着全球化和经济危机带来的激烈争论，五四运动在当今是给普世价值送来炮弹，还是给沙文主义推波助澜呢！"

2009年的天安门广场

2009年，在中国讨论普世价值以及宪政思想，还是有一定空间的。

五四运动导致中国政治左右分野

网上论坛"大学笔记"（www.uni-protokolle.de/）里"五四运动"词条下可以看到以下文字：

"五四运动标志着中国知识分子思想上的转折点，此后，他们的观点开始变得激进。五四之前，西方自由民主思想是中国的重要榜样，但《凡尔赛条约》却让人们看到一场欺骗行径。中国的左派开始研究马克思列宁主义，陈独秀和李大钊这样的知识分子开始学习共产主义。在中国的右翼阵营，法西斯则站稳脚跟。中国共产党和国民党这两大政党的崛起，以及它们之间的哲学冲突，最终导致了内战和中国的分裂。而这些都同五四运动紧密相连。"

文章认为，五四运动造成中国左右政治的最终分野，而两岸分离可以上溯至五四运动。

全球反殖民主义斗争的一部分

柏林自由大学历史学家、汉学家余凯思教授（Klaus Muelhahn）在他受到德国科研协会资助的"用全球视野看中国五四运动"（2011-2016）的项目中这样评价了五四运动的历史地位：

柏林自由大学教授余凯思

"1919年的五四运动是历史上中国民族觉醒的转折点，是中国作为现代化民族复兴的时刻。五四运动希望实现中国的民族新生，它反对儒家传统，接受西方思想，宣传民主理念。"

余凯思认为，过去对五四运动的评价，没有顾及到其民族主义特征的同时，也是全球反殖民主义政治风暴中的一部分。

"包括中国在内的、分散在全球各地的这场政治运动的领军人物，开始意识到，这是一场全球性反殖民主义的世界运动，而这场运动的形式和激烈程度在近代史上堪称罕见。"因此，五四运动是时代的产物。