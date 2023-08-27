德国监狱如何对待跨性别囚犯

（德国之声中文网）潘尼洛普·弗兰克（Penelope Frank）是环保团体「最后一代」的一名气候活动人士，她在2022年底将自己黏在柏林机场的停机坪上，因扰乱空中交通遭到起诉。若罪名成立，可能会被判处有期徒刑。

她自称是女性，但在书面文件上，其性别仍被归类为男性。一旦被定罪，她将被送往男子监狱服刑。

德国监狱官联合会（BSBD）联邦主席穆勒（René Müller）表示，男子监狱在应对跨性别者方面准备不足。「当然你必须注意保护他们。但目前我们人手不足，无法随时处理这一问题。实际上，联邦司法部让我们感到孤立无援。」

与此同时，弗兰克正募集捐款，希望能易科罚金。

惩教人员严重短缺

穆勒表示，德国近200间惩教所关押约6万名囚犯、预防性拘留人员和审前拘留人员，而监狱已经出现严重人员短缺问题。目前全国大约缺少2000名惩教人员。

对跨性别者人数的估计则各不相同。但德国变性及跨性别者协会（dgti）估计，在人口8300万的德国，变性者的人数达50万人。

德国监狱由16个联邦州管辖，部分联邦州已为变性囚犯设立了专门的设施，或制定具体方针，或为惩教人员组织了培训。这对监狱而言是极大的挑战，因为根据性别隔离原则，男女不能共用监狱设施。

德国40年来实施的《跨性别法》最初要求，跨性别者必须接受性别确认手术才能改变身份文件。这项规定已被宣布违宪。

联邦政府的目标是尽快通过一项名为《自决法》的新法，允许通过简单的声明合法更改姓名和性别。

首度进入德国议会的跨性别人士

跨性别者在监狱面临挑战

穆勒表示，在监狱中单人住宿或设置单独拘留区域是一种解决方式。「司法部的职责是在人员、后勤和财政方面为惩教机构提供相应的设备。这也是我们对政界的要求。」

律师加利（Thomas Galli）对德国监狱的情况知之甚详。他管理过两所监狱，并从2016年起在巴伐利亚州奥格斯堡市担任律师。他曾担任因诈骗而服刑近两年的变性女性安妮玛丽·豪斯（Annemarie House）的代理律师。

加利表示：「幸运的是她成功获释了。但很显然，监狱系统根本没有为这样的情况做好准备。」他补充说，监狱中的一些变性人「几乎是被藏在医务室或隔离在其他地方长达数月，因为你真的不知道该如何对待他们」。

加利回忆说，豪斯先是被关进男子监狱，后来又被转移至女子监狱。为确定豪斯应该进入哪个惩教机构所进行的评估工作持续了数月之久。

「大多数监狱存在非常浓厚的大男子主义文化和强者文化，不一定有足够的宽容度。那里关押的大多是年轻男子，一些人的性格有问题，或许还有暴力倾向。在我看来，跨性别者恐怕会受到欺凌，甚至可能遭到性骚扰或攻击。」

加利认为，现有的针对特殊需求者的区域，例如为老年犯设置的特殊区域，可以作为一种参考模式，关键是跨性别者必须有发言权。

他表示，各州法律必须对跨性别者的待遇做出特别规定。「确保对惩教人员进行培训。并为不适合男子或女子惩教系统的人设立专门的部门。」

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