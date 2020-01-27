德国的“通报链”：怀疑是冠状病毒该怎么办？

（德国之声中文网）冠状病毒抵达了欧洲，法国3例确诊病例，德国也证实一例确诊。对于德国民众感染这一新病毒的几率，巴伐利亚州卫生和食品安全部官员周二（1月28日）在新闻发布会上表示目前为“较低”（moderat），罗伯特-科赫研究所的官方网页则称“很低”（gering）。

在德国的诊所中也有不少人报告有所谓的症状，他们经常是受到冬季流感的影响。症状——发烧、强烈的生病感、呼吸道问题——的确相似。不过，从目前情况看，新型冠状病毒的典型症状是上呼吸道很少受影响，比如，没有流鼻涕的症状。

从武汉回来？

疑似病例将上报各卫生部门。根据罗伯特-科赫研究所的信息，特别在两种情况下被称为疑似病例：一是，如果有下呼吸道的急性感染、比如肺部感染，并且在病前14天以内到过有风险地区-如中国武汉；二是，有咳嗽等症状，并且与一名新型冠状病毒患者有直接接触。在这两种情况下，将实施病毒检测。

罗伯特-科赫研究所的沙德（Lars Schaade）建议，潜在的患者在就医前务必先电话通知医生或医院，以便医生做好防护准备，尽量降低感染他人的风险。

接下来的流程也有相关规定。柏林病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）表示，“通报链”是首先医生看到一个疑似病例，于是提出送检要求，同时与当地卫生部门取得联系。卫生部门随后负责通报以及采取进一步措施。德罗斯滕说，目前有很多病例样本送到了他所在的实验室。相关检测需要近5小时。如果结果是阴性，就将排除是新型冠状病毒。

如果结果是阳性，卫生部门职责重要。卫生部门要通过询问病患，了解与他有接触的人员身份，并进行登记。随后对这些人进行症状问询，必要情况下进行实验室检测。

柏林Charite病毒研究所

冠状病毒检测

自从中国新型冠状病毒的基因序列破解后，世界范围内实验室致力于研发能尽量可靠的确认病人样本中致病病毒的检测剂。在很短时间内能够提供这一检测的实验室中，包括柏林病毒学家德罗斯滕所在的实验室。这位Charite病毒研究所所长向德新社表示，这一测试在原则上并无特别之处，是实验室的一个标准程序，是一个聚合酶链式反应。德罗斯滕表示，许多实验室如今有能力研发这样的检测剂。德罗斯滕的实验室在2002-2003年萨斯疫情期间也参与了相关研究，当时也研发出首批检测剂。基于这一经验，如今得以很快研制出可靠的检测试剂，也提供给世界范围内的实验室。

德国首例确诊病例

根据巴伐利亚卫生部门周二（1月28日）举行的新闻发布会，这名33岁的男子在该州Starnberg市工作，于上周二（1月21日）参加了一次公司培训，与一名从中国来德国的女同事有过接触。这名德国男子所在的德国公司Webasto在中国有多家工厂。这名女同事来自上海，但其父母来自武汉，并曾经看望过她。这名女同事在1月23日乘飞机返回中国时出现类似流感症状，后就医确认为冠状病毒检测阳性。本周一（1月27日），这名男子在Starnberg的所在公司获悉这一检测结果的消息后，告知员工。而这名男子在刚刚过去的周末出现流感症状后，周一情况好转而去上班，后来还是选择就医，并随后确诊。

巴伐利亚卫生与食品安全局局长查普夫（Andreas Zapf）周二在新闻发布会上表示，对这名男子的检测是在周一下午进行的。查普夫本人则于周一晚间20.30获悉该男子检测结果为阳性。因此查普夫表示，现在在周二上午10点所进行的记者会发布的信息都是“实时的”。查普夫说，这名男子现在状态良好，但基于以下考虑，仍对他进行住院观察：一是起到隔离效果，二是德国对于相关领域经验较少，因此实施住院观察。

查普夫表示，截至周二上午10.30，尚无其它疑似病例。

