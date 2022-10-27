 德国的对华政策将驶向何方？ | 经济纵横 | DW | 02.11.2022

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经济纵横

德国的对华政策将驶向何方？

德国与中国，究竟是伙伴还是“战略对手”？在汲取俄罗斯政策的教训后，德国希望摆脱对专制政权的依赖。联邦经济部长日前表示，“对中国的天真已经结束”。德国的对华政策将驶向何方？

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德国联邦政府为中资入股汉堡港妥协方案开了绿灯：收购股份的比例从原定的35%降低到24.9%，中远集团因此将不获得董事会否决权，无法影响汉堡港战略决策。尽管如此，这一加强德中经济嵌合的交易依然引来了多方警告。

汉堡港“福地”引中资 是福是祸? 27.10.2022

German Chancellor Olaf Scholz speaks as he arrives for the first cabinet meeting of the new German government at the Chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 8, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

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16.11.2022 Im Terminal C des früheren Flughafens Berlin-Tegel ist das Ukraine-Ankunftszentrum TXL eingerichtet. 1600 Betten stehen aktuell für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung. Bis Jahresende sollen weitere Plätze geschaffen werden. Dafür werden neben den zwei bereits aufgestellten Zelten weitere Zelte aufgebaut. Foto: Sabine Kinkartz/DW

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花了三年時間和所有積蓄，盧瓦瑟萊開發出環保太陽能飛機。他的下一個目標是說服航空業，民航機也能用太陽能飛行。為了證明飛機性能，他展開了空中環法之旅。

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