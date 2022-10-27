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德国与中国，究竟是伙伴还是“战略对手”？在汲取俄罗斯政策的教训后，德国希望摆脱对专制政权的依赖。联邦经济部长日前表示，“对中国的天真已经结束”。德国的对华政策将驶向何方？
德国总理肖尔茨11月13日抵达越南，与越南总理范明政重点讨论了能源与贸易合作议题。近期，欧美各国不断呼吁降低对中国经济的依赖度，在此背景下，包括德企在内的众多企业都将越南视作产业链多样化的重要环节。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
德国正在寻求在亚洲的利益多元化，而越南正在成为一个替代性的制造中心。肖尔茨成为十多年来第一位访问越南的德国总理，他同时表示不赞成与中国“脱钩”。
德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。
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