 德国的对华政策将驶向何方？ | 经济纵横 | DW | 02.11.2022

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经济纵横

德国的对华政策将驶向何方？

德国与中国，究竟是伙伴还是“战略对手”？在汲取俄罗斯政策的教训后，德国希望摆脱对专制政权的依赖。联邦经济部长日前表示，“对中国的天真已经结束”。德国的对华政策将驶向何方？

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德国联邦政府为中资入股汉堡港妥协方案开了绿灯：收购股份的比例从原定的35%降低到24.9%，中远集团因此将不获得董事会否决权，无法影响汉堡港战略决策。尽管如此，这一加强德中经济嵌合的交易依然引来了多方警告。

汉堡港“福地”引中资 是福是祸? 27.10.2022

German Chancellor Olaf Scholz speaks as he arrives for the first cabinet meeting of the new German government at the Chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 8, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

专访：对华外交的主导权在德国总理府 14.12.2021

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后默克尔时代的德国对华政策 14.09.2021

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德黑兰将打造伊朗版“防火长城”？ 01.11.2022

一群跑酷愛好者為了節約能源「上竄下跳」。在夜晚的巴黎街頭，他們爬上建築物牆面，關掉商店櫥窗和招牌的燈光。你贊成這樣的做法嗎?

關燈吧巴黎! 跑酷救地球 01.11.2022

伊斯坦布尔是少数几个仍拥有通往俄罗斯直飞航班的欧洲城市之一，许多俄罗斯人购买飞往伊斯坦布尔的单程票，从而逃避战争。他们将土耳其视作临时避难所，也有些人买房创业，作长期打算。

俄罗斯难民在伊斯坦布尔开启新生活 31.10.2022

第20届台湾同志大游行10月29日在台北盛大登场。德国之声访问了参与游行的民众，听听他们对台湾的LGBT权益发展有什么看法。

台湾同志游行 “向世界展示真正的人权进步” 29.10.2022

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肖尔茨访华前夕 对华依赖起争议 02.11.2022

德国总理肖尔茨出访北京前夕，德国国内要求减少对华依赖的呼声越来越高。德国应如何在经济利益和政治自主之间找到均衡呢？

China, Xi Jinping w‰hrend Videoschalte mit Olaf Scholz 220509 -- BEIJING, May 9, 2022 -- Chinese President Xi Jinping meets via video link with German Chancellor Olaf Scholz in Beijing, capital of China, May 9, 2022. CHINA-BEIJING-XI JINPING-GERMAN CHANCELLOR-MEETING CN YuexYuewei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

德国总理肖尔茨访华行前压力多多 01.11.2022

德国总理肖尔茨本周五将对中国进行为期一天的工作访问。访华前夕，德国朝野内外均提出肖尔茨应该向北京展示强硬态度，避免德国重蹈对俄政策的覆辙。在野党基民盟的党魁梅尔茨更是要求肖尔茨在北京与二十大闭幕式上提前退场的前中共总书记胡锦涛举行会面。

2017, Berlin**** The German and Chinese flags fly prior to the arrival of Prime Minister Li Keqiang for talks at the Chancellery in Berlin on May 31, 2017. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

"肖尔茨先生，请您放弃访华计划" 02.11.2022

德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。

12.07.2022 *** (220712) -- DUISBURG, July 12, 2022 (Xinhua) -- Photo taken on July 11, 2022 shows a scene from the welcome ceremony for the 10,000th trip made by China-Europe freight trains operated by the China-Europe Railway Express (Chongqing) in Duisburg, Germany. A freight train loaded with electronic products, mechanical parts and daily necessities, which departed from southwest China's Chongqing Municipality on June 23, arrived in Duisburg, Germany on Monday. (Xinhua/Ren Pengfei)

德语媒体：假如同中国发生贸易战，政府将不提供援救 31.10.2022

德国总理肖尔茨访华前，媒体持续讨论怎样构建新形势下的德中关系，热度不减。另外，饱受争议的中梵协定不久前再被延长两年，也成为媒体关注的话题。