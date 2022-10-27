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德国与中国，究竟是伙伴还是“战略对手”？在汲取俄罗斯政策的教训后，德国希望摆脱对专制政权的依赖。联邦经济部长日前表示，“对中国的天真已经结束”。德国的对华政策将驶向何方？
德国总理肖尔茨出访北京前夕，德国国内要求减少对华依赖的呼声越来越高。德国应如何在经济利益和政治自主之间找到均衡呢？
德国总理肖尔茨本周五将对中国进行为期一天的工作访问。访华前夕，德国朝野内外均提出肖尔茨应该向北京展示强硬态度，避免德国重蹈对俄政策的覆辙。在野党基民盟的党魁梅尔茨更是要求肖尔茨在北京与二十大闭幕式上提前退场的前中共总书记胡锦涛举行会面。
德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。
德国总理肖尔茨访华前，媒体持续讨论怎样构建新形势下的德中关系，热度不减。另外，饱受争议的中梵协定不久前再被延长两年，也成为媒体关注的话题。
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