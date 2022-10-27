德国的对华政策将驶向何方？

德国总理肖尔茨访华行前压力多多

德国总理肖尔茨本周五将对中国进行为期一天的工作访问。访华前夕，德国朝野内外均提出肖尔茨应该向北京展示强硬态度，避免德国重蹈对俄政策的覆辙。在野党基民盟的党魁梅尔茨更是要求肖尔茨在北京与二十大闭幕式上提前退场的前中共总书记胡锦涛举行会面。