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你知道复活节的来历吗？你知道德国人怎么过复活节吗？ 通过图集一起来了解一下咯！
复活节是基督教最重要的节日。不过，人们所熟知的复活节标志物件和风俗却不完全来自宗教。比如复活节彩蛋、兔子和绵羊这样的标志，都是经过几百年民俗生活的传承保留下来的，和宗教信仰并没有太多关系。越来越多的德国人渐渐淡忘了复活节原本只是紀念耶稣基督复活的节日。
天主教在这一天要纪念耶稣和他的圣徒共进的最后晚餐。在这一晚餐上，耶稣和圣徒分吃面包，并从一个圣杯里分喝圣酒。这一仪式成为基督教在复活节宗教纪念仪式上的中心程序，许多艺术作品和宗教歌曲也都记录了这段故事。
这一天纪念耶稣基督的殉难。有些社区会举行一些游行，重演当年基督受刑殉难的过程。因此在这个星期五，天主教是严格斋戒的。复活节就从这一天开始，持续三天。而基督教周五不吃肉的传统，也是来源于耶稣受难日。
不管是不是基督徒，彩蛋都是复活节必不可少的元素。根据习俗，家里的父母要在复活节星期日那天把彩蛋藏在花园里，让孩子们提着小篮子去找。对于基督教来说，鸡蛋是生命复苏的象征。在中世纪，在复活节斋戒期间，肉和鸡蛋都是不能吃的。为防止变质，这些鸡蛋都是煮熟之后染上颜色图样，有时候也作为礼品互赠。
兔子带来了复活节彩蛋，这样的说法虽然不具备科学现实，但是却和季节相符，人们都把兔子视为春的使者。此外，由于兔子繁殖能力强，所以也被视为后嗣绵延的象征。在几个世纪前，送彩蛋的还有公鸡和鹳，不过今天这个使命只有兔子来承担了。而且今天的彩蛋也不光是真的鸡蛋，也还有各种巧克力蛋。
最早来源于犹太风俗，他们会在逾越节那天宰杀一头绵羊，以纪念犹太祖先从埃及出逃。而在基督教文化中，绵羊则是耶稣无辜受难的象征。不过，在绵羊形状的蛋糕身上，人们已经看不出来什么宗教渊源了。
最早是在复活节之夜的礼拜仪式上用于照明的。蜡烛代表着耶稣复活给信徒带来的光芒。这是耶稣战胜死亡获得永生的胜利之光。人们用复活节蜡烛点燃其他的蜡烛，象征着光亮像接力一般，传播下去。
这一习俗来源于日耳曼游牧民族。熊熊燃烧的火焰不仅要赶走严寒的冬季，也要驱赶恶灵和鬼怪。如今，在农村还是有一些家族或者村庄点燃篝火，共同庆祝复活节。
在复活节星期日，教堂的钟声敲响，宣告代表耶稣复活的愉悦消息。天主教教堂从绿色星期四就开始停止敲钟，直到这一刻才恢复。在有些天主教地区，孩子们会带着铃铛和拨浪鼓走街串巷，提醒信徒们，到教堂祈祷的时间到了。
和一些其他习俗一样，比如取复活节圣水，已经几乎消失匿迹。圣水代表着生命，据说可以美容驻颜，提高生育能力。至于这水从何而来，又流向哪里去，就是另一回事了。在德国东部的斯拉夫后裔少数民族索布人那里，这种习俗还保留到今天。
谁的鸡蛋在碰撞之后完好无损，谁就赢了。这个“碰蛋”在德国不少地区（比如巴伐利亚和莱茵兰）都是复活节早餐时颇受喜爱的游戏。这个习俗完全没有任何宗教背景。
虽然今天人们出来走走是为了更好地消化复活节的大餐，但它其实是有传统背景的。在复活节的散步中，人们告别漫长的冬季，欣赏欣欣向荣的春日风光。大诗人歌德就曾经写诗进行咏叹。
德国第一次复活节游行是在1960年。后来就慢慢形成一种传统。早在冷战期间，人们游行是为了抗议当时德国要装备核武器的计划。今天，游行队伍中大多由和平主义者和环保主义者占据。
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