绿色星期四

天主教在这一天要纪念耶稣和他的圣徒共进的最后晚餐。在这一晚餐上，耶稣和圣徒分吃面包，并从一个圣杯里分喝圣酒。这一仪式成为基督教在复活节宗教纪念仪式上的中心程序，许多艺术作品和宗教歌曲也都记录了这段故事。