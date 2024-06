德国的反犹情势异常严峻

(德国之声中文网)“10月7日之后,我们不再让人一眼就看出自己是犹太人。”来自德国凯斯特协会的艾尔伯特(Ariel Elbert)说。“我们藏起我们的标识,走进室内时保持警觉。”德国凯斯特协会是犹太人群体里变性人组织,其宗旨是为这个群体寻求与公民社会的对话。很久以来,这种对话是能够实现的。

然而,自从哈马斯在以色列发动恐怖袭击以来,这类对话消失殆尽,“与我们合作的人,现在开始散布反犹太言论。”艾尔伯特描述了急剧上升的仇恨对受害者的影响。他说,警察保护是最低限度的安全措施,有了这一保护,才能勉强进入到任何室内。至于活动,要么取消,要么根本不再计划。德国也将哈马斯列为恐怖组织。

艾尔伯特从受害者的角度进行了叙述。他为在柏林发布的“公民社会反犹太主义情况报告”提供了生动具体的例子。联邦政府犹太生活和反对反犹太主义事务专员克莱因(Felix Klein)每天都在处理这些问题。他说:“为了铲除反犹太主义的滋生土壤,我们所有人必须形成一个

广泛可见、声音响亮的大多数,站出来抵御反犹太主义。”

艾尔伯特、克莱因、阿梅尔(从左至右) 图像来源: Frederic Kern/Future Image/IMAGO

出于反犹动机的犯罪率飙升

克莱因用一组数据阐明反犹主义的严重程度。该数据来自联邦刑事局(BKA)关于政治动机犯罪的最新统计。在仇恨犯罪类别中,2023年共记录了约17000起犯罪行为,其中有超过5100起是出于反犹动机,几乎是前一年的两倍。他说,犹太人只占德国人口的0.25%,而大约30%的仇恨犯罪行为却针对“数量极少的犹太社群”。

克莱因对德国政府对日益增长的反犹主义作出的回应感到满意。他表示,同其它国家比较,德国对犯罪行为的追究是成功的,“在示威活动中煽动反犹,或者高喊反犹主义口号‘From the River to the Sea’,这些人会受到警方干预,甚至刑法追究。”

左边:“警告柏林 我们会将之点燃”,右边:“自由加沙”。柏林一处外墙上涂着这样的口号 图像来源: Andreas Friedrichs/IMAGO

“From the River to the Sea, Palestine will be free”(“从河流到海洋,巴勒斯坦将自由”)口号经常出现在反以色列的示威活动中,它是支持巴勒斯坦团体的惯用口号。该口号指的是约旦河到地中海之间的地区,除了以色列,还包括约旦河西岸和加沙地带。在德国,这个口号在哈马斯恐袭以色列之后被禁止,理由是这一口号否定了以色列的生存权。

安托尼奥基金会致力于反对反犹主义、种族主义和右翼极端主义,支持采取果断行动。该基金会的董事成员阿梅尔(Tahera Ameer)说,“对于10月7日哈马斯犯下的暴行——斩首、强奸、绑架——任何人如果将其淡化和美化,都是美化和庆祝伊斯兰恐怖分子的行为。”她说,强调这一点非常重要。

阿梅尔希望得到更明确的支持,“我呼吁德国的所有民主行动者坚决谴责反犹主义,表达对反犹受害者的团结与支持!”她说,犹太人因担心安全而隐藏自己的身份,这足以引起所有人的警觉。



