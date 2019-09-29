德国的儿童婚姻如何解决？

（德国之声中文网）德国2017年7月22日正式实施的"反儿童婚姻法"原是一条立意良好的法律。新法将德国的法定结婚年龄设定为18岁，希望借此保护未成年儿童被迫早婚。

此外，如果结婚时年龄在16至17岁之间，新法还允许德国法官追溯并取消法规生效前在国外缔结的未成年婚姻。若结婚时一方未满16岁，婚姻可被自动宣告无效。

然而，女权保护组织"女性之地"（Terre des Femmes）的最新研究却指出，"反儿童婚姻法"的实际效用微乎其微。该组织的研究数据显示，自新法生效开始，德国境内至少发生813起儿童婚姻，其中只有10起被撤销。

未知的实际数字

"女性之地"专门研究强迫婚姻等家庭社会现象的专家莫妮卡·米契尔（Monika Michell）表示，收集相关数据极端困难，原因是德国各州没有集中负责的机构，而是交由各城市和辖区内的机构分散管理。

此外米歇尔也指出，要在相关城市或地区内找到负责机构相当困难。"正因如此，他们才无法统计出全面的数字。"米歇尔相信，真正的儿童婚姻数字远高于已经公布的统计数据。"我们推断，每个周末德国境内都有儿童婚姻发生。"

从该组织的数据判断，德国各州对法规的执行程度各有不同。部分联邦州内是由单一机构负责废除未成年婚姻，而其它州则由多个机构负责。

虽然各地设有许多办公室能为儿童新娘或新郎提供帮助，但哪个办公室应该负责哪些特定案件显然没有明确分工。仔细比较数据：自新法生效以来，柏林共记录了三起儿童婚姻，巴伐利亚则统计了367例。

米歇尔表示，只有极少数的儿童婚姻受害者主动寻求帮助，因此调查工作相当艰难。"他们通常不认为这样的婚姻是受到强迫，因为这就是他们所认知的世界。在许多人的成长环境中，这样的状况是常态，甚至将其视为保护他们的手段。"

米歇尔指出，儿童婚姻可能造成严重后果。"未成年怀孕的可能性更高。怀孕的女童很可能必须辍学，失去未来前景。"

出现未成年婚姻最多的国家

全球统计数据

与此相比，全球被强迫结婚的未成年少女人数有所下降。联合国儿童基金会（UNICEF）日前发表的最新报告指出，过去10年间女性满18岁前结婚的比例从25%减少至21%。整体而言，目前全球各地约有7亿6500万人未成年结婚，其中约有6.5亿人是未成年女童。UNICEF估计，每年约有1200万未成年女童被迫结婚。

此外，大约有1.15亿现年20岁至24岁的男性是在未成年时结婚，其中约五分之一人步入婚姻时甚至未满15岁。

联合国儿童基金会执行主任亨利埃塔·福尔（Henrietta Fore）表示："早婚意味着童年突然结束，这违反了儿童权益。"而未成年男性被迫肩负起成年人的责任。早婚也造成男性过早进入父亲的角色，带给男性养家活口的沉重压力。

更有效的执行建议

米歇尔指出，德国已经创造出解决儿童婚姻的良好基础，但德国各州需要一个负责解决未成年婚姻问题的机构，以提高透明度。"每个案例都必须在相关单位登记。这是在当局采取行动前不浪费宝贵时间的唯一途径。一旦时间流逝，未成年人便已成年。"

米歇尔还指出，欧盟法规所保障的自由移动原则是另一个造成儿童婚姻取消率低的原因。"如果丈夫在德国找到工作，他便拥有移动自由。若婚姻遭到取消，妻子可能会因没有工作或收入而失去居留权。"

而这正好适用2017年的"反儿童婚姻法"的例外条款：若取消婚姻会对未成年配偶造成严重不利则不予取消。米歇尔表示，多数类似状况因此被视为困难案例，其婚姻得以维持。