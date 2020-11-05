（德国之声中文网）根据德国央行周五（4月16日）公布的数据，截止2020年底，德国个人家庭持有比以往任何时候都多的金融资产，总额达6.95万亿欧元，与去年第三季度末相比，增长3.1%。其原因主要是现金和存款增加。股市收益也在其中起了作用。

数据显示，2020年第四季度，可随时用作家庭支出的现金和银行存款增加740亿欧元；可从保险公司获得的资金增加210亿欧元。

股市上的盈利带来强劲推动。股票和其它有价证券的估值收益总额达610亿欧元。德国央行解释说， "第四季度个人家庭在资本市场上仍非常活跃"，投资基金股票和证券亦受欢迎。在最后一个季度，个人家庭在此类证券的投资险增加210亿欧元。投资证券和海外股票受追捧。

与前几个季度一样，个人家庭继续利用超低利率，向国内银行廉价贷款。房贷需求尤旺。第四季度，家庭负债增240亿欧元，使总额达到1.96万亿欧元。

凝炼/ 叶宣（路透社）

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