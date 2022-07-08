德国百姓不久后将要挨冻？

（德国之声中文网）近来，德国众多租户收到让人不快的邮件。因能源价格剧升，房主和物业管理公司增加了月度统一供暖费。柏林一市属住房公司宣布，其管理的3.1万套使用天然气或燃油的公寓供暖费将增加一倍。

提价是否到此为止，远不清楚。高企的能源价格有滞后效应，因为预付款要到年底才能根据实际费用进行最终结算。根据由3000家住房公司组成的德国住房协会（GdW）的一项计算结果，每个家庭来年将平均增加多达3800欧元的能源开销。

危及社会和平

萨克森州住房合作社协会警告说，它涉及普通收入者，他们"并不能通过放弃一两次度假便能弥补这样的涨价。它危及家庭生计。政界应当清楚这一点。"

给人们带来压力的不单是一路上涨的能源价格。通货膨胀已影响到几乎所有方面。德国总理肖尔茨也已明言，世上没哪个国家能挡住将临的费用雪崩："我们无法提供足够补贴保持低价"。联邦经济部长数星期来已一再提醒德国人注意节省能源。

用冷水，穿暖些

德国最大房地产公司Vonovia计划对使用天然气的住宅的夜间供暖温度降至17度，由此减少8%的消费。该公司称，白天，供暖照常；热水供应亦不受影响，对淋浴或盆浴不会有任何限制。

在萨克森州的迪波尔迪斯瓦尔德（Dippoldiswalde），情况就不一样了。当地一住房合作社近日通知其租户，今后，只在清晨、中午和晚上方有热水，暖气将持续关闭到9月。该住房合作社的通知书写着："如在成员会议上已宣布的那样，我们现在就须为冬季节省。"

"老百姓已走在了柏林政界前"

通知书图片出现在社交媒体上，引起激烈争议。联邦建筑部长盖维茨（Klara Geywitz）忙称这些限制非法。德国租户协会则指出，若缺乏热水，需降低租金。

该住房合作社不以为然。一董事说，租户们表现出极大理解。他称，即使公司现在遭辱骂，能引发起一场讨论，仍让他高兴。他对德新社说："老百姓已走在了柏林政界前。“

德国使用的天然气大部分直接经由穿越波罗的海的北溪1号管线输入

忐忑不安看北溪

政界真的赶不上戏剧性的情况变化吗？在联邦经济部，几周前就关了空调，并计划在秋季减少供暖。部长哈贝克（Robert Habeck ）周五（7月8日）在联邦参议院表示，联邦各州部委和公共机关也可走出这一步。

事实是，对俄罗斯天然气的依赖程度，柏林低估了太久。德国使用的天然气大部分直接经由穿越波罗的海的北溪1号管线输入。根据联邦经济部提供的数字，2021年，俄罗斯天然气占德国输入总量的55%；目前仍达35%。

仅是维修还是停供？

俄罗斯已锐减供应量，理由是，因对俄制裁，一台在加拿大检修的西门子能源公司涡轮机滞留当地。德政府已向加拿大建议，先将涡轮机运至德国，然后再运往俄罗斯。

7月11日，北溪管线将完全关闭做检修。俄方是否会在预定的10至14天后重新输气？克里姆林宫表示，"如果检修后的涡轮机到了，就可增加供气量"。它称，俄罗斯不把天然气用作政治筹码。

做最坏打算

而这恰是德国政府所担心的。柏林曾指责俄罗斯因受制裁而实施 "经济打击"。德国政府企盼最好结果，但同时亦在为出现最坏情况做准备：逐一通过有关法律法规，以缓解能源短缺和价格上涨的后果及其影响。

新的《能源安全法》规定，今后可暂时用更多煤电代替天然气电厂用于供暖。迄今，出于保护气候计，煤电的使用已不断减少。

德国最大的能源进口商Uniper公司

给Uniper注资90亿？

另一方面，联邦政府加大对濒临破产的能源企业的资助。以德国最大的能源进口商Uniper公司为例：这家比其它任何公司都更依赖俄罗斯天然气的能源供应商称，自6月中旬以来，从俄罗斯天然气工业公司仅获得40%的合同天然气供应量，因而只能在国际市场上以更高价格采购不足部分。

这使该公司陷入财务困境，并要求国家提供财政帮助。眼下，双方商议的注资金额达90亿欧元。联邦政府在新冠疫情最严重时期参股汉莎航空公司，或为先例。汉莎情况出现起色后，政府卖掉股份，甚至还获利不小。

严重经济危机即将发生？

然而，陷入财务困境的能源供应商数量几乎天天增加。在不至于使国家负担过重的前提下，对具有系统重要性的能源供应商的金融保护伞可以有多大？尤其是，制造业也已几乎无力支付天然气账单。

基民盟主席默茨（Friedrich Merz ）在联邦议院警告说："我们可能正走向自德意志联邦共和国成立以来最严重的经济危机。”他指出，通胀率创下30年来最高，进出口贸易数十年来首次出现入超，即进口额高于出口额。默茨说，德国企业正面临最终失去国际竞争力的威胁。

联邦经济部长哈贝克数周来一再提醒德国人注意节省能源

经济下滑百分之十二

6月底，经济研究机构Prognos研究了俄天然气供应完全停止可能带来的后果。研究报告指出，一旦出现这一情况，德国将不得不设法以其它国家的供应和迄今为止储存的天然气来应对问题。

根据该项研究，停止供应后头4星期内，天然气可能不再能满足所有方面的需求，而鉴于法律规定，须优先保障家庭、社会服务和区域供热，因此，将首先影响制造业。钢、生铁、化工和玻璃等行业会受到最大影响，减产可达50%。

研究报告指出，实际上，整个经济都会受到影响。该研究机构相信，若俄罗斯中止供气，则到今年年底德国经济产出有可能下降12.7%。作为比较：2020年春季新冠疫情导致的“停摆”曾使当年第二季度的国内生产总值历史性下滑，同比减少9.7%。

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