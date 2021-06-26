德国百多名公众人士呼吁默克尔出面支持阿桑奇

（德国之声中文网）约120名政治家、艺术家和记者吁请德国总理默克尔在本周访美期间，向拜登总统表明释放维基解密创始人、澳大利亚公民阿桑奇的愿望。

德新社获得的一封日期为7月11日的致默克尔的联名信中有这样的句子："我们恳请您帮助在阿桑奇一案中搭建桥梁"。默克尔定于本周四（7月15日）在华盛顿会晤拜登。此行可能是她在离任前对美国的最后一次访问。

在由调查记者和作家瓦尔拉夫发起的致默克尔联名信的签署者中，有来自基民盟、社民党、自民党、左翼党和绿党的跨党派议员、一些前部长，如加布里尔（社民党）、鲍姆（自民党）、拉方丹（左翼党）以及作家耶利内克（Elfriede Jelinek）、妇女杂志《艾玛》（Emma）出版人施瓦策尔（Alice Schwarzer），等等。

默克尔总理和拜登总统今年6月在七国集团康沃尔峰会上

新近，阿桑奇在伦敦贝尔马什监狱（HMP Belmarsh ）度过50岁生日。美国司法部门指控他及另一名"吹哨人"曼宁（Chelsea Manning ）合谋窃取在伊拉克和阿富汗军事行动的机密材料和大量外交文电，并公布于互联网平台，从而危及了众多国家里美国线人的生命安全。在美国调查人员眼里，阿桑奇是间谍，要求将其引渡回美国。

"一个强有力的人道主义姿态"

他的支持者则指出，阿桑奇是调查记者。在呼吁信中，签名者们敦请默克尔在同拜登的会谈中明确表示，"对捍卫新闻自由而言，撤销对维基解密创始人的指控、裨使他能在家人陪伴下自由地恢复健康，何其重要。"

呼吁信还要求默克尔总理找到 "一个同时能保全美国总统面子的、阿桑奇事件的人道主义解决方案"。该信称："在您任期结束之时，这将是一个持久的强有力人道主义姿态；对拜登总统来说，也是在维护新闻自由和言论自由方面，彻底抛弃特朗普时代的一个机会。"

致这位基民盟政治家的信还指出，对阿桑奇的待遇 "违背法治原则，刑拘条件恶劣，是一个人道主义丑闻"。呼吁信强调，鉴于阿桑奇健康状况受到威胁，迫切需要采取行动。签名者们指出，是否能结束其前任对阿桑奇启动的法律程序并撤销相关指控，这掌握在拜登手中。

最多有可能被判175年监禁

为免遭引渡，2012年，阿桑奇曾逃入厄瓜多尔驻伦敦大使馆，并获庇护--直至这个南美国家风向改变。2019年，尽管激烈抗拒，阿桑奇仍被强行带离使馆。考虑到阿桑奇精神健康状况不佳以及美国的预期监狱条件不良，今年１月，伦敦一家法院裁定拒绝美国的引渡请求，但因美方提出上诉，阿桑奇仍未获自由。上周，伦敦高等法院才允许以 "有限方式 "提出上诉。

现在，阿桑奇不得不等待相关司法程序的结果。未婚妻莫里斯指出，阿桑奇仍有可能被引渡到美国并被判处最高175年监禁。她寄希望于拜登领导的美国新政府能撤销对她的生活伴侣的指控。

（德新社，基督教新闻社）

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