德国百余天主教会人士公开同性恋身份

（德国之声中文网）此一行动史无前例：125 名天主教会人士公开了自己的非异性恋取向，并呼吁结束对他们的歧视。他们当中既有神父、教会社区和牧区官员、也有宗教教师和行政管理人员。在一份网络共同倡议书中，他们反对自古迄今的一项天主教会教义：同性恋关系"不能被承认为上帝所启示的计划"，即男人和女人各有其传统角色。

他们要求修改教会工作法，使性取向和性别认同不再成为解雇理由；要求将性别和性诽谤言论从教义中删除掉；要求不应再被排除在天主教圣礼和教会的所有职业之外。

2021 年 5 月，牧师卡斯佩（Norbert Kasper，右） 在巴登-巴登（ Baden-Baden ）为一对同性伴侣祝福

2021 年３月，梵蒂冈又一次明确表示，同性恋关系不符合上帝的计划。

而就在这一年，哈姆（ Hamm ）神父门克比舍尔（ Bernd Mönkebüscher ）帮助发起了全国范围同性恋夫妇祝福运动。他表示，此举灵感来自去年 185 名演艺界人士的出柜-公开性取向或身份的一份联合声明。该声明指出，很多人因担心在职业上会遭受歧视而不敢公开承认自己的性取向差异。

争取主教支持

该倡议取名"在教会出柜。为了一个没有恐惧的教会"（ OutInChurch. Für eine Kirche ohne Angst ）。签署者们希望此举能动员起公众抵抗来自教会的压力。该网络倡议呼吁所有全职或自愿为天主教会工作的 LGBTIQ+ 人士参与进来，并呼吁主教们公开表示支持。

2021 年 5 月，彩虹旗在巴登-巴登的一条高速公路上飘扬

LGBTIQ+ 意指男女同性恋、双性恋、跨性别者、双性别者、酷儿、对本人性别有疑惑者，以及其他性取向和性别者。网络倡议宣言指出，根据科学知识，教会包括有关同性关系在内的贬损言论已不再站得住脚，不再能被接受， "这种歧视是对福音的背叛"。宣言要求，教会必须表明，"LGBTIQ+人士，无论是独居还是有伴侣关系，都获上帝赐福"。

观看视频 01:11 真爱无敌：德国天主教会为同性伴侣证婚

女权教会团体"玛丽亚 2.0" 声援

约 30 个天主教组织和团体表达了对这一倡议运动的声援，在一份周一（1月24日）发表的声明中，它们写道："为教会工作的人士因自己不符合教会设定的性标准而在教会代表面前有害怕情绪，这种状况不能继续得到容忍。" 声明的签署者中有德国天主教中央委员会（ZdK）执行委员会、德国天主教妇女协会（KDFB）、德国天主教妇女协会（kfd）、天主教女神学家论坛"议程"、德国天主教青年协会 (BDKJ)、天主教男女社会服务部 (SKF) 和天主教大学社区工作组 (AKH)，等等。

（德新社，路透社，天主教通讯社）

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