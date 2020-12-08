德国病毒学家陆蒙吉：疫苗接种重在保护高危人群

德国之声：中国的疫苗是灭活疫苗，德国Biontech的疫苗则是mRNA疫苗，我们作为外行的印象中，后者似乎是比较新的技术，那么，究竟是传统的灭活疫苗安全呢，还是新技术的mRNA疫苗安全呢？

德国Biontech 研发的mRNA 疫苗是用最新的技术平台，灭活疫苗是传统的技术平台。单一从疫苗使用的安全性来讲，传统技术并不差。最新的技术平台的安全性更需要加以长期观察和跟踪。但是，灭活疫苗的生产需要大量培养新冠病毒，这项工作要在安全有保障的条件下进行，以防传播到人群中。从目前公布的数据来看，mRNA疫苗的保护率达到95%左右，而灭活疫苗的保护率在80% 的水平，两者之间有一定的差距。灭活疫苗诱导的免疫应答主要是抗体反应，今后还要更加关注病毒变异和是否会出现抗体介导病毒感染等问题。

在德留学生或者华人将来可能有机会在德国接种，也有机会回中国时接种，不知道你是否对他们有什么建议？

目前全球疫苗供不应求，非高危人群短期内还难以有机会接种。如果年龄低于60岁而无基础疾病，新冠病毒感染通常没有严重后果，可以暂时不接种，继续注意个人防护，再等一段时间。到时疫苗的有效性和安全性的数据更加充分，有助于个人作出合理的决定。如果属于高危人群，我个人建议在德国接种保护率高的mRNA疫苗。

目前从德国乘飞机前往中国，需要提供双阴性检测证明。澳航之前曾表示将来可能会要求国际航线乘客提供疫苗接种证明，德国联邦议长朔伊布勒上周末则表示，预计一些国家未来会要求入境者必须提供疫苗接种证明。您预计会出现这样的情况吗？如果会，可能会出现在什么时候？这是否是必要的举措？

提供接种证明是一种传统的做法，譬如一些国家和地区要求入境人员出示对黄热病免疫证明。鉴于全球控制新冠病毒疫情的巨大压力，我个人认为应该放发新冠接种证明，便于管理，降低检测和人员隔离的成本，有助于全球人员流动恢复正常。德国有人担心放发新冠接种证明是否会形成不平等，而且变相地给予每个人接受接种的压力。这个问题只能在德国内部解决，譬如规定德国的机构不允许要求出示接种证明。

中国近一段时间以来，除输入性病例之外，也有本土病例。中国媒体多次报道了冷冻食品包装上发现新冠病毒的消息。不过据国际媒体报道，一些科学家认为从冷冻食品包装感染病毒的可能性很低。现在冬天来了，考虑到今年初的疫情就是在冬季发生的，一些中国民众也有点担心，您对于目前中国国内的疫情判断是怎样的？

中国媒体多次报道了冷链可能是传播新冠病毒的消息。欧美的专家对这一问题持否定的态度。目前没有最终的答案，还需要进一步的研究。但是，国内持续出现新冠感染病例，防控措施不能放松。无论源头在哪里，这些病例都可能扩散成爆发式的传播，不能掉以轻心。

您在接受中国媒体采访、回答关于中德防疫策略对比的问题时曾表示，中国采取的基本是抗萨斯的框架，旨在彻底消灭新冠病毒；德国采取的则是抗流感大流行的方法，旨在保护高危人群和减少疫情伤害。现在有中国媒体提出了中国与欧美国家存在"免疫落差"，也就是感染人数的差异，您认为这是一个难题吗？它有什么影响？

目前欧美各国的感染人数虽然很高，但毕竟还只是少数人。德国目前确诊人数在一百三十万左右，根据目前普查的结果，算上四倍的血清学阳性的人数，接触过新冠病毒的人数也就五百万，约占德国人口的百分之六。 没有形成免疫落差。欧美各国已经陆续开始免疫接种，在高危人群免疫接种进行顺利的前提下，社会重新开放。2021年会出现部分群体已经有免疫力，而新冠疫情仍然高居不下的局面，只是住院率和死亡率会降低。这个局面对中国的防控有很大的挑战，输入性的病例会持续存在，如何恢复和国际的交流，开放人流物流，有相当的难度。中国必须要加快免疫接种的步伐，才能解决这个问题。

在欧洲，据媒体报道，很多人现在并不愿意接种疫苗，请问作为病毒学者，您怎么看待这一情况？

作为专业人员，我们建议适用人群接受接种。不接受接种的人有不同观点，部分是认为接种有害，也有人不重视，极少数人相信阴谋论。德国不会硬性要求每个人都接受疫苗。关键是先把高危人群保护起来，这部分人群接种的意愿很高，执行会比较顺利。鉴于新冠病毒对非高危人群的危害有限，除了部分特殊职业的人员，如警察，教师外，硬性要求他们接种不符合德国适度原则。同时，目前认为新冠感染对儿童影响极小，所以不建议接种。所以我们有别地对待这个社会问题，尽量给予每个人自由选择。

陆蒙吉是德国埃森大学医学院病毒所教授，长期从事病毒感染和免疫研究。

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