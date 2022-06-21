 德国病毒学家：疫情将伴随我们进入第三个冬季 | 科技环境 | DW | 24.06.2022

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科技环境

德国病毒学家：疫情将伴随我们进入第三个冬季

德国权威病毒学家认为，今年年底前仍走不出疫情，主动感染毫无意义。至于新冠疫苗，至少要接种3次。

Deutschland | Coronavirus | Restaurant in Berlin

春夏季节可以享受室外，冬季呢？

（德国之声中文网）在经历了德尔塔、奥密克戎变种，现在奥秘克戎又有了次变种之后，今年以来，BA.5变种迅速传播，其传染力极强，目前又出现感染人数呈几何级增加的现象。德国最知名的病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）日前接受《明镜在线》采访，称今年年底前还走不出困境，无法彻底恢复正常。

德罗斯滕是德国柏林夏利特医院病毒研究所所长，曾在2003年最早发现导致SARS的冠状病毒，2020年初他最早将新冠病毒核酸检测的配方公布于世。德罗斯滕一直认为，新冠病毒产生于自然界，而非实验室。

2020年初中国武汉市爆发新冠疫情时，德罗斯滕在日内瓦参加一个世卫组织的会议，期间签署了一份表达同中国科学工作者团结一致、坚决否认病毒来自实验室的公开信，并发表在《柳叶刀》上。在本次采访中，他表示，后来才知道该信的起草人同其在中国的项目有利奥密克戎冲突。"如果我事先知道，是不会联署的，或者至少问一句，什么利益冲突，其背景又是怎样的 。"

德罗斯滕也是世卫一个同新冠溯源有关的小组成员，他认为世卫不会对中国厉声说"交出所有数据！"，他说，这不是世卫小组接受的使命。

对新冠病毒的起源，德罗斯滕的观点没有改变，"有新数据出炉，更明显指向病毒源于武汉海鲜市场，同时，实验室理论则没有获得更多证据，而现有的，在我看来都不足取。"

Deutschland Berlin | Bundespressekonferenz mit Christian Drosten

德国病毒学家德罗斯滕

总体而言，重症不多

不过，整个采访主要聚焦德国的抗疫措施。BA.5已是德国最主要的奥密克戎变种，有迹象显示，它不同于此前的BA.1和BA.2变种，BA.5又开始侵犯咽喉以下的呼吸道。

德罗斯滕认为，从别国的情况看，住院率和死亡率又开始上升，但总体而言，重症不多，死亡率也远低于2021年。一般认为，病毒在变异的过程中，越变毒性越少，但这不是一成不变的规定。德罗斯滕不认为新变种会带来重症压力，但会"生病"。如果大片人同时生病，劳动市场出现空缺，本来就受到重创的经济更是雪上加霜。真有大片感染，便不可能称其已恢复正常。

这样看来，抗疫将进入第3个冬季。如果冬季情况变遭，恢复防疫措施，德罗斯腾认为，室内戴口罩应该代价和伤害都是最小的，"人越多，越有戴口罩的必要"。

主动感染形成免疫？不可取

既然新的奥密克戎变种不太引起重症，有意去感染，能否为今年冬天做到免疫了呢？

这也是社会上流传很多的"建议"。但医学家认为，这种做法毫无意义。德罗斯滕解释说，无可能有足够多的人感染，形成免疫屏障，降低冬季的感染率。他举了英国去年的例子，英国去年夏季为欧锦赛开放，造成大量感染，在接下来的秋冬季，虽然英国疫苗接种率高于德国，重症以及死亡人数均超过德国。由此可见，夏季提前感染的做法基本无效。

Deutschland | Debatte über Impfpflicht im Bundestag

德国反接种疫苗派

疫苗：至少接种3次，需要的话，4次

接种疫苗，在德罗斯滕看来仍是一个利器。他说，70岁以上的老年人被要求接种专门为奥密克戎研发的疫苗，他自己虽然还没这么老，但也会在秋季时接种，他说，"时间上间隔大一些，效果会更好"。

德罗斯滕说，应该更好地利用现有疫苗，"老人最好接种4次"，还有儿童接种疫苗的框架还没有充分利用。"其他所有人，应该至少接种3次，需要的话，接种4次"。他表示，"我们必须在冬季前再一次做到，让4000万人达到免疫或者更新其免疫保护。这一点真的会改善现状。"

（综合报道）

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