 德国病毒学家：“清零”不是长久之计 | 科技环境 | DW | 12.01.2022

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科技环境

德国病毒学家：“清零”不是长久之计

知名德国病毒学家凯库勒认为，随着高传染性的奥密克戎变种病毒迅速蔓延，中国的清零策略没有合理的出路，长此以往将重创社会及经济。

China I Xi 'ans geschlossene Stadtverwaltung

（德国之声中文网）新冠疫情爆发以来，中国采取和欧美完全不同的防疫路线，迄今一直追求"清零"。拥有1300人口的西安市自12月底封城至今已超过半个月，天津在发现新冠病毒变种毒株奥密克戎（omicron）的确诊病例并累计40人感染后，对多个社区实施严格管控，并在全市启动全员核酸检测。

但随着高传染性的奥密克戎变种在全球蔓延，中国是否还能坚守"清零政策"，成为外界关注的话题。德国知名病毒学家凯库勒（Alexander Kekulé）在中德广播电台（MDR）周二（1月11日）最新一期Podcast节目中表示，公共卫生专家在谈论新冠防疫策略时，确实经常谈及那些采取"清零政策"的国家最终将走向何方。迄今实施严格防疫措施的国家包含澳大利亚、新西兰等国，其中中国的极端防疫政策尤其引人关注。

Virologe Alexander Kekule

德国病毒学家Alexander Kekule认为，追求“清零”不是长久之计

他指出，所有国际专家一致认为，追求清零将带来灾难性后果。"（清零策略）没有合理的出路。我们真的很担忧，因为这不只攸关中国民众，也是全球经济相互依存的问题…我们现在已经看到半导体、汽车业等各行各业的供应链问题。"

 "中国的清零策略将无法长久持续，因为现在出现奥密克戎变种，疫苗无法起作用。"

凯库勒表示，由于中国未向外界公布其疫苗数据，难以得知其准确状况，但从巴西和阿联酋这些施打中国疫苗的国家所作的研究显示，中国开发的疫苗确实能防止新冠肺炎演变为重症，让医院减轻负担，但却无法防止感染奥密克戎等毒株。随着奥密克戎变异毒株的快速传播，一般的检测、追踪、隔离的防疫方法也将不再那么有效，防疫工作终将碰壁。

凯库勒认为，奥密克戎变种对中国真正的危险之处在于，一旦暴发疫情，整个城市就会被封锁，造成巨大的经济和社会后果。

他也提到，无论是澳大利亚、新西兰或台湾，自疫情爆发至今，在防疫工作上的成就远超越欧美。"如果与亚洲国家相比，我们的防疫真的糟糕透顶，会得到一个不及格的成绩。如果那些真正做对了一切的人，最后却没能快速取得疫苗或是获得充足疫苗，我认为这将是个悲剧。"

凯库勒认为，德国等国现在是时候该思考，是否有必要在不确定有效性的情况下，让人民继续接种第四剂疫苗，抑或将疫苗提供给其他国家。"不过另一方面，相对于台湾、新西兰或澳洲，我怀疑中国是否会接受帮助。他们已经在着手研发mRNA疫苗…我不认为在目前的整体格局下，中国会让自己窘迫地用国外的赠与来拯救人民的生命。"

（MDR）

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