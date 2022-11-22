德国病毒学家：奥密克戎伤害轻是疫苗的功劳

病毒学权威教授德罗斯腾相信，随着新冠病毒的进化，它已很难重新获得原来的杀伤力，除非病毒在中国通过大量繁殖发生“革命”。他说，习近平知道放开前中国必须达到类似德国的接种水平。
（德国之声中文网）德国今年一连经历了4波新冠疫情，柏林夏利特医学院病毒研究所所长德罗斯腾（Christian Drosten）认为，这恰恰是疫情结束大流行（Pandemie）的信号，因为每一波都不稳定，很快受到阻拦，人际传播指数R值降到了1以下，即每个病毒携带者再传染的不到一人。
在接受德国《时代周报》采访时，德罗斯腾说，对病毒而言，这一情形大为不妙；对人类却是一个好消息。病毒不太可能通过几番变种再来摆布人类命运。目前在德国主要流行两个变种，BF.7和BQ.1.1。前者同BA.5很相似，针对它，德国大部分居民已通过接种疫苗获得了很好的保护。如果后者占上风，今年冬天则可能再次经受考验。即便如此，德罗斯腾相信，病毒不会带来很大危害，“在进化过程中，它无法返回原地，它有点被定格锁住了，只能做些优化调整，我敢说，不久的将来，它的毒性也将减少。”
德罗斯腾认为，病毒为摆脱这一境况，继续生存，只能通过在可能的地方大量繁殖，以“革命”的方式重返人类并造成伤害。他说，目前他最感到忧虑的地方是中国。“传染多的地方，也是病毒发展最好的地方。而这个地方可能不久后是中国。全球的免疫情况分布很清楚，工业国家接种疫苗达到免疫，贫穷国家通过多次感染达到免疫。但中国不是这个情况。我不能排除在中国病毒出现零星进化的现象。可能不会立刻发生，也可能很长时间内不发生，但病毒就在角落里存在着。这样的话，现在的变种将疫情带入流行病（Epidemie）阶段”。
在出现了奥密克戎变种之后，许多接种了疫苗的人也被感染。有些人就此得出印象，疫苗效力不大。德罗斯腾反驳说，必须特别明确指出，疫苗绝对能够保护不致重症以及死亡，这对奥密克戎也一样，并且这种保护效力是持久性的。
他进一步强调，“奥密克戎不造成严重伤害的说法，是极大谬误。奥密克戎浪潮没有造成很大伤害，不是因为这一病毒毒性降低，而是接种疫苗的缘故。有关这一点，我们在香港看到，很多没有接种疫苗的人死于奥密克戎BA.1。接着人们采取了严厉措施，迅速阻断传播链。”
德罗斯腾接下来谈到中国抗疫政策的两难之处，他说，“习近平完全清楚，他不能让病毒放任传播，在这样做之前，中国老百姓必须达到我们这里的接种疫苗水平。”
德罗斯腾说，这类风险将越来越小。一种新病毒攻击成年人，后者免疫系统会产生无法预测的免疫反应，我们在新冠后遗症病人那里看到这种情况。但到了局部流行传染阶段，病毒首先将攻击儿童，儿童的免疫反应同成年人不一样。新冠病毒在这一点上也不例外。来自卡塔尔的数据显示，感染过一次的人，将在一年半之内不再被同一变种感染，6至7个月内不会被另一变种感染。成年人传染的概率将持续降低。
采访最后谈到科学领域的国际合作。记者说，新冠疫情开始时，中国方面很快分解出Sars-Cov-2的序列，并发布在科学交流平台。但随着政治阵营的建立和巩固，各国科学家还能否正常交流？
德罗斯腾对此给予了悲观的回答。他以俄罗斯为例说，“我们与莫斯科的一家研究机构进行了多年的合作。他们采集野生动物、昆虫以及人体样本，我们则在数据分析时给予支持，这样，我们对俄罗斯传染病毒的概况有所掌握，但现在，这块呈现出空白。在预防全球流行病方面，同中国展开这种形式的合作，今后会越来越难。”
（根据Zeit等报道）
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