德国病毒学家：中国亟须改变防疫策略

德国之声：中国目前的疫情让政府和民众相当紧张。面对奥密克戎变异株，中国迄今采取的"清零"策略是否还能继续有效？

凯库勒：如果纯粹从病毒学角度看，不考虑社会、政治因素，中国在疫情初期的很多做法是正确的。但到了目前，出于两个原因，这种所谓的清零政策已不能继续奏效。

首先，这种我们专业上可以称为"消灭病毒"的策略，适合在传染病爆发之初控制疫情，如果采用及时，是正确和有效的。因为它能为我们开发、接种疫苗争取时间。在相当一段时间里，中国在这一点上做得很好，可以说是我们的榜样。但现在遇到两个问题：一是过长时间坚守"消灭"策略，而没有为退出做好准备；二是奥密克戎变种传染性强、变异快，而且感染症状轻不易察觉，在这种情况下消灭的策略及其带来的各种措施就不再具备其原有的合理性，人们发现不可能一直这样坚持下去。因此中国亟须改变抗疫策略。

德国之声：中国最需要改变的是什么？

凯库勒：很困难的一点是（与民众）沟通。所有成功采取了"消灭病毒"策略的国家都面临这个问题。因为这个策略的前提是，要让民众害怕这种病毒和疾病，这样人们才可能接受政府采取的种种严厉措施。在中国一直是这样作的。在这样一个人口众多，各地教育水平、医疗条件相差巨大的国家，现在要向人们解释，必须进入一个过渡阶段，要在一定程度上容忍病毒传播，与之共存，从沟通的角度讲，这个过渡会是很困难的，是中国政府面临的最大难题。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月22日0—24时，新增确诊病例2667例。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



德国之声：中国一位疾控机构的官员在谈到告别疫情的前景时说，在实现多个条件的情况下，才有可能放松防疫，包括有了更好的疫苗、更有效的治疗药物、病毒变异更加无害、以及全球疫情放缓，输入压力减小。这听起来似乎离现实还很遥远。

凯库勒：如果这些都要满足的话，那中国现在这种抗疫模式还要走好多年。所以需要找到一种新的策略，这的确很难，一方面是人们心理上对新冠病毒的恐惧可谓深入骨髓；另一方面中国是个人口和地域巨大的国家，不同地方的医疗基础设施相差很大。在一些地方，医疗资源也许在一定程度上可以承受感染增加的压力，尤其在奥密克戎致重症危险不高的情况下。但即便是轻症感染者数量巨大，也还是会造成医疗系统不堪重负的情况。

中国可能无法用一种全国统一的开放策略。我可以设想的一种方法是，也许可以在医疗条件基础比较好、预计传播风险可控的地方试点小幅的开放。这在沟通上是有困难的，要让人们接受一个事实：如果要摆脱动辄封城的模式，就要在一定程度上容忍病毒传播，接受有人会死亡。

另外一个问题是，中国民众（通过感染获得）自然免疫的比例极低。而在西方国家--这一点是许多政治家不愿提及的--防疫成果在很大程度上归功于越来越多人感染病毒获得的免疫力。在奥密克戎疫情下德国和其它一些欧洲国家的重症比例较低，除了大部分民众接种了疫苗，也有这个原因。而在中国情况不是这样。

德国之声：迄今为止的一些研究显示，中国国产的灭活疫苗的防护效力不如在西方广泛使用的mRNA疫苗。您认为中国是否需要引进mRNA疫苗？

凯库勒：中国迫切需要mRNA疫苗。因为在中国施打的灭活疫苗对奥密克戎变种的防护效力是不充分的，也因为中国自然免疫的人群比例微乎其微。我认为，至少可以考虑让高龄者和风险人群至少先接种一剂mRNA疫苗，以尽量减少重症和死亡。然后在供应跟得上的条件下，依据年龄、重症风险排序接种。

德国之声：尽管奥密克戎对感染者的危险性有所降低，但如果中国的防疫有所松动，是否仍会出现疫情失控的危险？

凯库勒：不要说放松，即使中国的严格防疫措施保持不变，奥密克戎也会找到它的传播途径，这是无法阻挡的。因此必须让人们心理上做好准备。

谈到失控，与新冠造成的重症和死亡相比，更大的一个问题是，如果轻症感染者数量巨大，就会造成严重的问题。因为在中国实行的是严格的隔离措施，不仅感染者要隔离，只要是接触者都要隔离。就是说很多人虽然没有症状也都必须足不出户，甚至被集中隔离，这会给经济和社会生活带来停摆的危胁，员工不能上班生产、需要帮助的家人得不到照顾、甚至医院的医护因隔离出现人手紧缺。后一种情况我们在德国就感受得很明显。

中国有很出色的疾控专家--我本人与他们也有过接触，应该能够制定出有效的防疫计划。另外让我感叹的一点是民众对防疫政策的配合和忍耐，这很不容易。或许现在是一个积极沟通的时机，告诉人们奥密克戎让情况有了改变，因此防疫策略也要有所改变。

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