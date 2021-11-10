德国疫苗突破率升高 新加坡成高风险国

（德国之声中文网）德国疾控机构--罗伯特科赫研究所（RKI）周四晚间发布最新一周报告，该所预期，今年秋冬两季的新冠确诊数将快速增长。

疫情加速蔓延 秋冬拉警报

这项推测并非空穴来风，德国近期的近7天发病率成长快速，据RKI 的最新统计，德国每十万人的确诊新冠人数已超过100。这是自今年5月中以来，该数值首度呈三位数。

过去24小时新增新冠染疫人数为19572人，一周前仅11518人。这些数据都实实在在敲响疫情吃紧的警钟。

社民党籍联邦议员、流行病学教授劳特巴赫（Karl Lauterbach）今天在推特上写道，「第4波疫情将会持续下去。」他指出，针对还未接种新冠疫苗、尤其是具移民背景的族群，德国缺乏系统性的加强接种计画，推动这些人来打疫苗。

许多德国人 尤其是年轻人 已经进入了“后疫情模式”（资料图片）

突破性感染人数快速增加

除了未接种疫苗的人是项隐忧，已完整接种新冠疫苗，却染疫且出现症状的突破性感染现象，最近在德国也愈来愈严重。

据RKI昨公布的每周报告指出，9月20日至10月17日这段时间全德疑似突破性感染人数为41382人。

其中以18岁至59岁的人为主要族群，共31386人疑似为突破性感染，12岁至17岁仅474人、60岁以上则为9522人。

RKI自2月1日开始纪录这项数据，至今总计为95487人。

RKI解释，对突破性感染数增加的现象可以预期，接种人数不断增多，加上近期德国新冠疫情升温，因此增加了完整接种者与病毒接触的可能性。

德国电视一台报道，每5个重症患者中就有一位接种了两针疫苗。

包括科隆在内的德国许多城市仍没有取消口罩令

护理人力荒 部分加护病床无法使用

疫情加剧的严重性也反映在医院内部，RKI昨公布，德国近7天内每十万人有2.68人因新冠住院，前一天这个数值是2.45，代表因染疫需住院治疗的人数逐步上涨。

但目前德国重症加护病床却传出因人力不足，部分无法正常使用的消息。全德目前有22207张已登记可收治病患的重症加护病床，年初则有26475张，足足少了4千多张病床。

德国重症监护和急诊医学跨学科协会（Divi）表示，多家医院的部分加护病床无法收治病人，因为院内有经验的护理人员严重不足。新冠疫情以来，人力吃紧造成医疗负担加倍，部分 护理人员因而离职。且Divi指出，近期「医疗人员的数量预期将显著减少。」

克罗地亚、新加坡 被列入高风险国家

最近，不只德国疫情告急，欧洲多国也陷入疫情再起的危机。德联邦政府宣布，周日（10月24日）起，克罗地亚、保加利亚、新加坡、喀麦隆、刚果共和国将被列入高风险国家，在这份“黑名单”上仍有70多个国家。肯尼亚、科索沃、伊拉克、洪都拉斯则从名单内被删除。

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