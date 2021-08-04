 德国疫苗接种委员会：12岁以上都建议打疫苗 | 科技环境 | DW | 16.08.2021

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科技环境

德国疫苗接种委员会：12岁以上都建议打疫苗

青少年是否也应接种冠状病毒疫苗？在此问题上，德国国内已热辩数周。现在，基于最新数据，国家常设疫苗接种委员会 (Stiko) 也改变了此前的保守立场。

迄今，德国12 至 17 岁的青少年中有 24.3% 至少接种了一剂，15.1% 的人已完整接种。   

迄今，德国12 至 17 岁的青少年中有 24.3% 至少接种了一剂，15.1% 的人已完整接种。   

（德国之声中文网）德国常设疫苗接种委员会现在也表示，赞同对所有 12 岁以上青少接种新冠病毒疫苗。该机构周一（８月１６日）公告说，经仔细评估最新科学观察和数据，得出结论：“目前的的认知显示，疫苗接种的优势远大于非常罕见的副作用。”该机构称，正拟定一项决议草案，正式文本将在与联邦各州和专家组协商并做出必要修改后发布。    

该委员会指出，“新建议主要旨在让青少年通过接种疫苗获得直接保护以及预防出现相关社会心理后果”。委员会称，医生就益处和风险做出解释后再施打疫苗的现行做法不变。该委员会强调，“坚决反对将接种疫苗作为青少年是否能进行社会参与的先决条件”。  

该委员会称，此间已能更可靠地评估该年龄段接种疫苗的可能风险。它指出，在美国疫苗接种计划中，有近千万名青少年接种了疫苗。 该委员会主席默滕斯（Thomas Mertens ）表示，他的机构此前在青少年接种问题上持审慎立场，原因在于有关疫苗接种安全性的数据不足，专家们尤其关心接种是否会导致心肌炎这一后果。现在，数据显示，绝大多数接种过程顺利。   

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儿童画笔下的疫情世界

数周来，不少政界人士要求该机构要求重新考虑其在 12 岁以上青少年接种疫苗问题上的保守立场。迄今，该委员会只建议该年龄段中有肥胖症或慢性肺炎等前期病史、或在其生活环境中有特定新冠风险者作免疫接种。 

其实，虽无一般性建议，在医生解释、本人有意愿并愿意承担风险的情况下，该年龄段中的健康人目前已可以接种疫苗。根据联邦疾控中心罗伯特·科赫研究所 (RKI) 今天提供的数据，迄今，12 至 17 岁的青少年中有 24.3% 至少接种了一剂，15.1% 的人已完整接种。   

本月初，联邦和州卫生部长联席会议取得一致意见，鉴于暑假结束、新学期开始，为 12 岁以上青少年提供更多接种可能性。欧盟已批准辉瑞和莫德纳的mRNA（信使核糖核酸） 疫苗可使用于该年龄段。目前，仍还没有用于12岁以下儿童的疫苗。 

(德新社)

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