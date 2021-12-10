 德国疫苗接种委员会：有基础病的儿童应接种新冠疫苗 | 科技环境 | DW | 10.12.2021

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科技环境

德国疫苗接种委员会：有基础病的儿童应接种新冠疫苗

从下周起，德国5至11岁的儿童也将能够接种新冠疫苗。，德国疫苗接种委员会（STIKO）仅建议这个年龄段有基础病的儿童接种，但如果家长愿意，其他该年龄段儿童也可以接种。

Coronavirus-Symbolbild Kinderimpfung

STIKO建议5至11岁有基础病的儿童接种辉瑞儿童新冠疫苗

（德国之声中文网）德国疫苗接种常设委员会（STIKO）建议5至11岁有基础病的儿童接种BioNTech和辉瑞（Pfizer）公司为该年龄段儿童提供的新冠疫苗。但是，这一隶属德国疾控机构罗伯特-科赫研究所的委员会同时指出，在医生的指导说明下，有意愿的健康儿童也可以接种疫苗。

疫苗接种常设委员会还建议，那些和无法接种疫苗的重症高风险人群生活在一起的儿童应接种疫苗。欧洲药品管理局（EMA）已于11月底批准为5岁至11岁的儿童接种辉瑞/BioNTech疫苗（又称BNT疫苗）。

当今年5月欧洲药品管理局批准该疫苗用于12岁以上的青少年时，STIKO最初也只建议有基础病的青少年接种。今年8月，STIKO才改变立场，赞同对所有 12 岁以上青少接种新冠疫苗。

STIKO认为相关数据不足

德国疫苗接种常设委员会在其声明中还指出，5至11岁儿童的七天发病率非常高，因此可以假设这个年龄段的大部分人将在中期内被感染。然而，大多数感染者是无症状的。健康儿童的新冠重症风险较低。

STIKO解释道，因为现有数据有限，所以暂时无法评估疫苗接种的罕见副作用风险。一旦获得关于该年龄段疫苗安全性的进一步数据，该委员会将在必要时调整建议。

上个月，美国和以色列已开始为5至11岁的儿童接种新冠疫苗。 德国和其他欧盟国家将于下周一获得儿童疫苗。剂量是成年人剂量的三分之一。德国联邦卫生部曾表示，届时德国将一次性收到240万剂疫苗，明年将陆续收到更多疫苗。目前约有450万名5至11岁的儿童在德国生活。

(法新社，德新社，路透社）

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