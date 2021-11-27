德国疫苗拒绝者抱团取暖 建立平行世界

（德国之声中文网）西南德意志电视台的记者走访了位于黑森州奥登林山（Oldenwald）的一个特殊的“圣诞市场”。这一天，天气寒冷，天空中飘着雨，几个人端着盛满热葡萄酒的保温杯聚在“圣诞市场”上聊天。这几个人有一个共同的特点--他们都没有接种新冠疫苗。在他们几米之外就是当地正式的圣诞市场，在那里执行2G规则，也就是说，只有接种过疫苗或者感染新冠病毒痊愈后的人才可以光顾。这几个没有接种疫苗的人光顾的是被他们自称为“0G”的“圣诞市场”。

这一天光顾“0G圣诞市场”的只有6个人，他们都是在网上相约而来。其中的一个年轻人说，上一周来了50多个人。他觉得来的人越多越好，最好能超过100人。

“0G圣诞市场”举办的这一天，奥登林山地区的疫情指数超过530。但是光顾“0G圣诞市场”的一个年轻人说，他不觉得有什么危险的，反而是觉得自己（因为没有接种疫苗）被社会排挤了。

有类似感受的不只是这一个年轻人，新冠疫情怀疑论者和疫苗拒打者早已在互联网上形成了一个巨大的社群。他们在网络上为没有接种疫苗的人组织旅游出行，为单身人士提供寻找真爱的机会。这类交友网站使用的广告词充满了挑衅的味道，例如“不要和接种疫苗的人做爱”。网上还有法律方面的专家专门为一些家长提供法律咨询，教授他们如何帮助未接种疫苗的子女逃避学校规定的快筛检测。通讯软件Telegram上一些群组罗列不看重防疫措施的有机商店、养蜂场、葡萄酒商，鼓励组员去那里消费。

除此之外，网上还有一些专门为疫苗拒绝者设立的职介所。这类职介所上可以找到各行各业的招工广告，甚至连已经开始要求执行疫苗施打义务的医疗领域都有。

例如，科特布斯的一个牙医张贴寻找助理的广告。科隆的一家理疗诊所寻找新的理疗师。萨克森州的一家药店招聘药剂师。这些招聘广告都着重强调“尤其欢迎未接种疫苗的求职者应聘”。《明镜周刊》的记者调查发现，impffrei.work网站上不到一周就出现82个医疗领域的招聘广告。

《明镜周刊》的记者给汉堡的一家诊所打电话问他们为什么要招聘拒绝接种疫苗的求职者。对方回答说：“这个社会已经分裂了，没有接种疫苗的人被看作是不团结的人。我们觉得这样做不好，所以想释放一个信号，也就是即便没有接种疫苗的人也不会被排挤。”

《明镜周刊》的报道写道：“大多数政治人物都不愿意跟缺乏任何科学证据、荒诞不经的观点纠缠。然而，通过施压和限缩日常工生活督促‘疫苗逃避者’接种的计划并没有成功。拒绝接种疫苗的队伍似乎比以往任何时候都要团结。他们营造了自己的联系网络，在其中自我安慰，相互保护，相互支持。”

社会心理学家瓦格纳（Ulrich Wagner）将这种现象称之为“平行结构”--有意识将自我同社会主流切断隔离的结构。他说：“甚至可以称之为高墙。如果只是壕沟，人们还可以隔着壕沟对话，但是如果是高墙，就不再有对话的可能。”

世界医生联合会主席蒙哥马利（Frank Ulrich Montgomery）在接受西南德意志电视台采访时也说：“疫苗拒绝者们抱团凝聚的这些泡沫早已导致社会的分裂。”他还警告疫苗拒绝者的行为会越来越极端化。

上周，德国电视二台报道称，一群反对疫苗的极端分子在Telegram群组中讨论刺杀采取严格防疫措施的萨克森州州长克雷奇默尔（Michael Kretschmer）。这周，德国警方针对此案展开的刑事大搜捕行动中已经逮捕了6名嫌疑人并搜查到包括弓弩在内的一些武器。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 死亡人数过十万 据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。



（Tagesschau， 明镜周刊）

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