德国疫苗反对者怒火中烧 医生受威胁

（德国之声中文网）全科大夫、萨克森州（Sachsen）医生协会主席博登迪克 (Erik Bodendieck)表示， "攻击性言行和极端主义明显增加。一些医生甚至受到死亡威胁。" 萨克森州所发生的并非孤立现象。德国之声询问的许多医生协会报称，很多德国医院收到威胁、仇恨邮件，气氛紧张。

此现象出现之时正值新冠瘟疫在该国一再创下新纪录：根据联邦疾控中心--罗伯特科赫研究所（RKI）通报的数据，至上周日（11月14日），德国国内新冠大流行瘟疫爆发以来确诊染疫总数跨越了500 万大关。

萨克森州的疫情尤让人忧虑。该州每 10 万居民 7 天新染疫率目前超过 500，而疫苗接种率仅 57%，为各州中最低（全国平均水平为约 70%）。

"你们都该给毙了"

对博登迪克大夫来说，受威胁已是家常便饭。这位医生协会主席告诉说："很多是电子邮件，对我人身攻击，并发出起诉威胁。一些邮件中还写着'你们都该给毙了' 等一类威胁言论。"

出现这一波攻击性浪潮的一个原因：博登迪克要求强制接种疫苗。他确信，尽管实行接种义务在社交媒体上得到广泛认同，但反接种者又会大动干戈，"因此，在萨克森州，一些医生可能会决定不提供接种服务。

图林根州（Thüringen）医生协会发言人施拉姆-海德尔（ Ulrike Schramm-Häder ）和另外 25 名医生也收到了威胁信。她指出， "最重要的是，这些信件称，疫苗危险" ，医生被指控从事"人体实验"。

这位女发言人表示，有些威胁信发件人沉湎于阴谋论： "其中有人称，要控制联邦政府的黑暗势力。也有人干脆拒绝所有防疫措施。他们还调查医生的姓名和地址。"

医院气氛紧张

但事情并不仅限于匿名威胁信。在很多医院，气氛也相当紧张。海德尔大夫告知， "有时，患者会对正常询问，例如关于他们疫苗接种情况的询问，做出激烈反应。而本来，医生当然必须询问并获得相关信息的呀。"

德国之声了解到，只有少数医生协会收集有威胁案例的具体数字，但明确指出，很多病人语言变得粗暴，例如在柏林和下萨克森州。柏林州医生协会发言人指出，目前，患者和医务人员们都因新冠大流行瘟疫而疲惫不堪："双方都处于紧张状态"。该协会称，因施打疫苗人员受到严重威胁，10 月份，柏林一家诊所不得不暂时关闭，并聘请私人保安服务。因医生们不愿公开表态，该协会未提供该诊所名字，以防事态升级。

要是医生被当成政客

在不少地方，对医务人员的威胁已成常态。在社交媒体上为接种疫苗发声的医生尤受攻击。下萨克森州（Niedersachsen）医生协会发言人施皮克尔 (Thomas Spieker)在接受德国之声采访时表示，"围绕冠状病毒措施和疫苗的公开辩论越来越情绪化，医务人员首当其冲。" 他指出，"某些愤怒的来电者似乎将医生当成了政界人士。自疫情爆发，医务人员每天处于交叉火力下，承受着健康风险。而这也影响了对其它疾病的治疗。"

尽管收到匿名威胁邮件，柏林和勃兰登堡（Brandenburg）全科医生协会主席克赖舍尔（Wolfgang Kreische）仍强调，"大多数患者都很感谢被接种了疫苗"。他告诉说，也有一些病人接种疫苗是因为觉得有必要这样做， "他们不想要任何与疫苗有关的信息，只想打完针就走。"

不过，他也知道有一位女大夫不再施打疫苗，原因是，这位大夫的诊所印章被人伪造，并出于欺诈目的用于疫苗接种文件。克莱舍尔告知： "每回得到其诊所的名字又被人伪用的消息，她都得向警方报告。 这让她不甚其烦。"

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