德国疫情：防疫做半套 代价知多少

（德国之声中文网）德国政府原本将半封锁措施视为一道"防洪大坝" ，目的是将10月份急剧增长的新冠病毒感染数字压缩到可接受的范畴。11月初，德国境内所有餐厅、咖啡馆和酒吧都关门谢客。剧院、电影院、健身房等也"在劫难逃"。只有商店还在营业，学校和幼儿园也基本正常运行。

局部封锁旨在限制一切与休闲娱乐有关的设施和活动，同时又尽可能地保护经济。人们应该工作，但其余时间最好是呆在家中。

难道除了工作只能无所事事，心无旁骛吗？虽然今年的圣诞市场被取消，但机智的餐馆老板们发现，除了送外卖之外，还有另外的空子可钻。"Glühwein to go"（圣诞热红酒外带）成为德国城市的热门话题。

无论是在斯图加特、科隆、汉堡还是柏林，很多城市的餐馆都开始在门前提供含有肉桂、丁香和八角等佐料的圣诞热红酒以及地方小吃和快餐，用这种方式多赚一点儿钱。尤其是这笔收入不会影响到国家补助款。

乱了套的圣诞热红酒摊

在柏林等一些城市，供应快餐和圣诞红酒的个体摊位取代了圣诞市场，也吸引了不少的顾客。一旦酒精发挥了作用，人们也就忘记了保持距离的规定。

尽管要求拉开距离，并且禁止在餐馆前聚饮，但是不少客人仍不肯远离摊位。因此多次引发城市秩序维护机构和警方介入干预。从周三开始，疫情尤其严重的巴伐利亚州开始禁止在露天售酒和饮酒。

柏林记忆教堂旁的圣诞热红酒摊位生意兴隆

巴伐利亚州不仅对圣诞热红酒的摊位实施了紧急刹车，而且还颁布了包括宵禁在内的更严格防疫措施，。巴登-符腾堡州和萨克森州已经颁布或正在计划颁布类似措施。

联邦总理权力有限

在德国，控制新冠疫情是16个联邦州的事情。允许什么或禁止什么由州政府自行决定。联邦政府的影响力不大。虽然主张采取严格措施的联邦总理曾多次与各州州长会面，有时还进行了长达数小时的激烈讨论，但最后通常是总理的主张受挫。

因此，德国各州的新冠疫情防疫措施和规定不统一，有的甚至相互矛盾。最近的一个例子是，联邦总理和各州州长决定放宽圣诞节期间的接触限制。

由于感染率较高，柏林已自行决定圣诞节期间收紧防疫限制措施。然而另一方面，却又为促销批准在基督降临节的星期日商店可以全天营业。气温12摄氏度，阳光明媚的周末因此吸引了成千上万的柏林人来到首都的主要购物中心。当然，这里也提供圣诞热红酒。

德国的特殊途径行不通

联邦政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）周一在柏林表示，德国的感染数字"令人担忧。与所期待的转机相距甚远。" 部分封锁措施已经两次延长，现在已延长到明年的1月10日。几乎没有人还相信这是最后一次延期。

现在，德国在应对疫情方面远不如第一波疫情爆发时控制的那样好。春季感染数字达到最高峰时，单日感染案例也只有6000例，目前几乎是当时的4倍。目前有4000多名新冠感染患者在德国重症监护室接受治疗，而春季高峰时期也只是2850人左右。现在全德国平均每个医院只剩下3张重症监护病床。根据重症监护协会DIVI的统计，每两个使用呼吸机的重症监护病人中，就会有一人死亡。

对死亡的漠然情绪

巴伐利亚州州长马库斯·索德强烈呼吁，"我们不能对德国的高死亡人数淡然处之"。11月份，他曾做了一个惊人的比喻，称德国每天死于新冠肺炎的人数与一架飞机失事的遇难者人数一样多。但是现在，这样的比喻已经不够。

尽管如此，人们对此并不感到震惊。就好像庞大的死亡数字不具有拉响警笛的意义。心理学家很清楚这种效应，他们称之为"习惯化"（Habituation）。即使灾难持续不断，最终也会让人们习以为常。如果人们总是遇到糟糕的事情，最终就会变得麻木不仁。

希望恢复正常生活

从另一方面来看，目前民众的情绪普遍明显恶化。天寒夜长也影响了人们的心情。以往冬天还能给人带来愉悦的一切都已消失。看不到改善的前景，令人无所适从。

据德国电视一台报道，在这种背景下，大约50%的受访者对圣诞节放松接触限制表示欢迎不足为奇。不过这也意味着，几乎同样多的人，既略低于50%的人，对新规定是持批评态度的。

如果德国采取严厉的封城措施是否会更好呢？是否就可以在可预见的未来有望部分地恢复正常的生活呢？一些欧洲邻国已经证明了这一点。在比利时，感染人数大幅下降。法国也是如此。封城在以色列也发挥了作用。

承认错误

对于国家和政府来说，这会带来严重后果。经济可能会再次大规模崩溃，政府将不得不进一步给予援助。对于国家而言这无疑很困难。德国今年的债务约为1600亿欧元，计划2021年举债1800亿欧元。

如果国家再次硬性封锁，这笔钱是不够的。届时政治家们也不得不承认，他们走部分封锁的"捷径"是失算，甚至是错误，这也包括他们提出的不惜一切代价让学校和幼儿园继续开放。

对此已经有了初步的认识。正如联邦经济部长彼得·阿尔特迈尔（Peter Altmaier）所说："可以说也必须要说的是，我们目前的措施不足以应对第二波感染浪潮。"

在应对新冠疫情方面德国是否会坚持其现行的具有风险的政策，并继续尝试在高感染率与适度限制之间取得平衡，还有待观察。联邦政府发言人塞伯特说，联邦和各联邦州随时可能就新冠疫情加重问题进行磋商。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 累计感染人数破百万 罗伯特·科赫研究所（RKI）的最新统计数字显示，截至11月27日，德国的累计感染人数突破百万，其中估计约有696100人已经痊愈。虽然新增感染数字开始趋稳，单日死亡人数却达到新高。德国最新公布的单日死亡人数高达426人，创下疫情爆发以来的最高纪录。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 “轻度封锁”收效甚微 经过年初的有限度停摆，德国较为平缓地度过了新冠疫情第一波。然而在夏季的喘息之后，疫情以更猛烈之势袭卷整个欧洲。随着气温逐渐转凉，德国的感染数字开始迅速上升。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。根据德国重症监护和急诊医学跨学科协会（DIVI）截止11月27日的统计，德国共有约28400个重症床位，目前仅余约6600张空床。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 收紧并延长封锁 德国联邦和各州政府11月25日召开新冠会议，决定延长封锁至12月20日，同时收紧防疫限制。自12月1日起，社交聚会人数仅限两户人家、最多5人（不包括14岁以下儿童）；餐饮业、体育及文化场所的营业及活动将继续受限。此外，若一个地区在七日内每10万居民新增超过200起感染案例，该地区可能面临更严格的防疫措施。德国总理默克尔表示，11月以来的封锁措施迄今只收获“部分成效”，“我们绝不能因为这样的部分成功便沾沾自喜”。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 圣诞节还能不能团聚 德国人一年中最重要的节日圣诞节即将到来，民众对于圣诞节期间的防疫措施格外关注。今年德国各地几乎都取消了圣诞市集，节日气氛将不如往年。尽管如此，德国暂时仅将封锁延长至12月20日，民众在圣诞节期间仍可举办聚会，与亲近的家人和朋友共度节日，但人数必须在10人以内。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 如何迎接2021？ 在12月31日的夜间燃放烟花鞭炮一直是德国人跨年必不可少的余兴活动。荷兰出于对新冠疫情期间民众呼吸道健康的顾虑，11月中旬宣布禁止除夕夜施放跨年烟火，德国也一度考虑仿效荷兰颁布类似禁令。德国联邦政府及各州州长经过讨论后，决定不对跨年烟火实施全国性禁令，但将限制人流较大的场所或街道放烟火。具体实施方式将由各州自行决定。德国总理默克尔呼吁民众，节日期间应遵守防疫措施，放烟火时也不得超过10人聚集，并建议佩戴口罩。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 二度停摆 10月28日，德国单日新增感染病例超过15000例，再创新高。当天默克尔和16个联邦州的州长磋商后公布了更严格社交限制措施：公开场合禁止超过两个家庭、10人以上的聚会，体育、文化场馆停止活动4周，餐饮业除了外卖，也全部关闭一个月。德甲比赛可以在没有观众的情况下继续举行。与春季限制措施不同的是，本次将不关闭幼儿园、中小学、工业企业以及零售商店。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 补助帮到个体户 以上被勒令关闭的企业可以申请最多相当于前一年75%营业额的国家补贴，这笔钱将由联邦经济部和财政部审批发放。德国政府还拿出了30亿欧元保障个体经营和自由职业者的基本生存需求。保证他们在新冠疫情危机期间能够支付房租，并且更容易的申请获得社会福利保障。其中一项重要的举措是，申请者不需要向政府公开个人资产状况。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 日确诊过万 卫生部长中招 根据10月22公布的数据，德国过去一日新增病例达到11287例，首次突破万人。德国的新冠死亡人数在10月24日突破1万。这一周内，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）也宣布自己被确诊感染了病毒，但只有一般的感冒症状。总理默克尔呼吁民众“请留在家中”。圣诞节前控制疫情是联邦政府定下的目标。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 聚焦繁华都市 10月初，全德国单日新增病例连续数日突破4000，人口密集的大城市成为高发热点。10月9日，默克尔总理和11个大城市的市长磋商后决定采取新的严厉措施。一旦某一地区7日内每10万人新增病例突破50，就应出台更为严格的口罩佩戴强制令，并减少人群在公共场所相互接触，必要时实行夜间禁止营业和限酒令。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 国内游也受限 随着秋假来临，10月8日德国三分之二的联邦州通过决议，来自国内疫情热点地区的游客，必须出示不超过48小时的新冠检测阴性证明，方可入住酒店，目的是限制外地游客数量，减少出行带来的感染风险。同时，被德国外交部列入高风险国家名单或发出旅行警告的国家越来越多。其中包括德国人最喜欢的旅行目的地：意大利、希腊、塞浦路斯和马耳他。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 偏有人不信 疫情爆发近半年后，德国一部分民众对政府推出的防疫限制措施的不满持续发酵。同时一些极端理论和阴谋论也赢得了一定的拥趸。夏季，柏林、斯图加特等城市多次有人组织反防疫措施的示威集会，参加者多则上万。8月29日，柏林的示威者与警方发生冲突，少数人甚至试图冲击议会大厦，并打出德意志帝国的旗帜。这一象征性画面震惊了全德国，受到各界舆论的一致谴责。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 开学了，上课戴不戴口罩？ 8月中下旬起，各联邦州中小学陆续开学。对于学校是否是新冠病毒传染的重要场所，专家尚无定论。北威州率先规定5年级以上学生上课必须戴口罩（其他州只要求在自由活动时戴口罩）。这一决定受到一些家长的批评，认为这样影响课堂交流和学习效率，盛夏尚未过去，也有人担心孩子们难以承受这番折磨。不过为期数周的这一临时措施显示，德国孩子也“能做到”。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 度假归来要检测 随着暑期结束，大批游客返回家乡，德国面对如何控制境外输入感染的难题。8月1日起，所有入境德国的人都可在72小时之内免费进行新冠病毒检测。从高风险地区入境的旅客，则有义务接受检测。但由于欧洲国家陆路边境仍开放，只有在机场能全面实施筛检。



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