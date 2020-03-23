德国疫情趋缓？下周将知真情

（德国之声中文网）罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）在周一新闻会上讲了一句令人鼓舞的话，"自从禁止社交活动以来，感染上升曲线出现平缓迹象。" 但他接着说，现在取消警告还为时过早。他认为，下周三前后可以测出一个经得起考验的发展趋势。
根据罗伯特·科赫研究所的数字（3月23日上午9时），德国目前确诊感染新冠病毒人数为22672人，比前一日增加4062人，平均年龄45岁；死亡86人，平均年龄82岁。
周日晚开始自我隔离的德国总理默克尔"健康状况良好"，这是政府发言人赛博特在新闻会上告诉大家的。他说，默克尔总理今天通过电话主持了内阁会议，此外，总理还就新冠病毒做了检测。不过赛博特没有告知检测结果什么时候出来。延伸阅读：面对疫情 德国政府制定庞大的救助计划
德国大手笔救企业
德国联邦政府决定不顾财政平衡的约束，新增债务1560亿欧元，向因新冠疫情陷入窘境的企业提供支持。周一（3月23日）上午，德国联邦内阁正式做出这一决议。它将在周三经过联邦议院、周五经过联邦参议院的表决。这是德国联邦政府在持续6年财政平衡之后，首次允许国家财政出现赤字。这项庞大的救助计划总耗资7500亿欧元。
援救措施的要点如下：
- 500亿欧元用于援助小企业以及单人企业，他们将在3个月内得到15000欧元的资助；
- 建立数千亿欧元的基金，其中4000亿作为对大企业的资本支持，必要情况下，国家将直接参股，为后者准备了1000亿欧元；
- 德国复兴银行（KfW）周一启动一项不封顶的特别贷款项目，此外，1000亿欧元的流动援助计划也已上路；
- 向德国医院提供总共30亿欧元的援助；
- 如果租客因新冠危机而不能按时缴纳租金，房主不允许解除租约。
医院用30亿欧元将重症床位提高一倍
德国医院为新冠病人腾出床位，将计划中的手术能往后推移的全部滞后进行，为此，每张新增床位每天得到560欧元的补贴。每个增建的带有人工呼吸机的治疗单位得到50000欧元的补贴。为每个收治的新冠病人，除现有的防护物资外，再增添50欧元防护用品补贴。该措施从4月开始，暂时截止到6月底。
德国大幅增加重症床位
目前，德国医院共有28000个重症治疗床位。通过以上措施，这个数字将翻一倍。不过，专家认为，德国目前最明显的短板是医护人员缺乏。
团结就是力量
法国新冠疫情比德国更严峻，靠近德国边界的地方，医院人满为患。周三，法国已有3名60岁左右的医生死于新冠肺炎。而德国各地基本还处在等待大规模爆发的紧张时段。上周六，德国的乌尔姆、弗莱堡、海德堡、曼海姆等市的医院发布声明，已做好接收法国埃尔萨斯地区的新冠病人的准备。德国巴符州科学部宣布，只要当地人依赖德国医院的情形还未出现，就做好接收法国病人的准备。周六当天，已有3名法国病人被转到弗莱堡医院。
海因斯贝格县长求助中国
海因斯贝格（Heinsberg）县有超过1000人被确诊感染了新冠病毒，21个死亡病例。它也是德国今年狂欢节之后，最先爆发、也是到目前疫情最严重的一个县。该县县长普石（Stephan Pusch）3月23日发表一封公开信，向中国求救。
在这封写给中国驻德国大使馆的信件中，普石写道，海因斯贝格县急需防护物资，该县现有的口罩、防护服仅够维持数天时间，而中国不断强调，同新冠病毒的斗争中，防护用品的地位至关重要。但是，"不论是抗危机领导小组，还是当地医院，都无法买到足够的防护产品"。在此，"作为县长，我请求中华人民共和国施以援手。" 此外，普石县长还写道，因为中国医生治疗新冠肺炎最有经验，因此他很希望同中方就此展开专业经验交流。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令”
巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫
3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国汽车行业面临巨大困境
鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
步步加强防疫措施
德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。
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德国全境关闭中小学和幼儿园
德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。
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多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
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德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
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没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
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德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
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疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
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北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
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德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。