德国疫情趋缓？下周将知真情

（德国之声中文网）罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）在周一新闻会上讲了一句令人鼓舞的话，"自从禁止社交活动以来，感染上升曲线出现平缓迹象。" 但他接着说，现在取消警告还为时过早。他认为，下周三前后可以测出一个经得起考验的发展趋势。

根据罗伯特·科赫研究所的数字（3月23日上午9时），德国目前确诊感染新冠病毒人数为22672人，比前一日增加4062人，平均年龄45岁；死亡86人，平均年龄82岁。

周日晚开始自我隔离的德国总理默克尔"健康状况良好"，这是政府发言人赛博特在新闻会上告诉大家的。他说，默克尔总理今天通过电话主持了内阁会议，此外，总理还就新冠病毒做了检测。不过赛博特没有告知检测结果什么时候出来。延伸阅读：面对疫情 德国政府制定庞大的救助计划

德国大手笔救企业

德国联邦政府决定不顾财政平衡的约束，新增债务1560亿欧元，向因新冠疫情陷入窘境的企业提供支持。周一（3月23日）上午，德国联邦内阁正式做出这一决议。它将在周三经过联邦议院、周五经过联邦参议院的表决。这是德国联邦政府在持续6年财政平衡之后，首次允许国家财政出现赤字。这项庞大的救助计划总耗资7500亿欧元。

援救措施的要点如下：

500亿欧元用于援助小企业以及单人企业，他们将在3个月内得到15000欧元的资助；

建立数千亿欧元的基金，其中4000亿作为对大企业的资本支持，必要情况下，国家将直接参股，为后者准备了1000亿欧元；

德国复兴银行（KfW）周一启动一项不封顶的特别贷款项目，此外，1000亿欧元的流动援助计划也已上路；

向德国医院提供总共30亿欧元的援助；

如果租客因新冠危机而不能按时缴纳租金，房主不允许解除租约。

医院用30亿欧元将重症床位提高一倍

德国医院为新冠病人腾出床位，将计划中的手术能往后推移的全部滞后进行，为此，每张新增床位每天得到560欧元的补贴。每个增建的带有人工呼吸机的治疗单位得到50000欧元的补贴。为每个收治的新冠病人，除现有的防护物资外，再增添50欧元防护用品补贴。该措施从4月开始，暂时截止到6月底。

德国大幅增加重症床位

目前，德国医院共有28000个重症治疗床位。通过以上措施，这个数字将翻一倍。不过，专家认为，德国目前最明显的短板是医护人员缺乏。

团结就是力量

法国新冠疫情比德国更严峻，靠近德国边界的地方，医院人满为患。周三，法国已有3名60岁左右的医生死于新冠肺炎。而德国各地基本还处在等待大规模爆发的紧张时段。上周六，德国的乌尔姆、弗莱堡、海德堡、曼海姆等市的医院发布声明，已做好接收法国埃尔萨斯地区的新冠病人的准备。德国巴符州科学部宣布，只要当地人依赖德国医院的情形还未出现，就做好接收法国病人的准备。周六当天，已有3名法国病人被转到弗莱堡医院。

海因斯贝格县长求助中国

海因斯贝格（Heinsberg）县有超过1000人被确诊感染了新冠病毒，21个死亡病例。它也是德国今年狂欢节之后，最先爆发、也是到目前疫情最严重的一个县。该县县长普石（Stephan Pusch）3月23日发表一封公开信，向中国求救。

在这封写给中国驻德国大使馆的信件中，普石写道，海因斯贝格县急需防护物资，该县现有的口罩、防护服仅够维持数天时间，而中国不断强调，同新冠病毒的斗争中，防护用品的地位至关重要。但是，"不论是抗危机领导小组，还是当地医院，都无法买到足够的防护产品"。在此，"作为县长，我请求中华人民共和国施以援手。" 此外，普石县长还写道，因为中国医生治疗新冠肺炎最有经验，因此他很希望同中方就此展开专业经验交流。