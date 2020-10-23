德国疫情第二波： ICU护理人员短缺

（德国之声中文网）根据医生代表和医院的反映，德国医院护理人员匮乏正在成为新冠病毒患者治疗过程中的最大问题。跨学科重症和急诊医学协会主席乌韦·扬森斯（Uwe Janssens）向冯克传媒集团旗下报纸表示，许多医院因新冠疫情而增设的病床，却因缺乏护理人员"空置"着。

他抱怨 "护理人员人手短缺现象严重"。他说，现在我们有了足够的重症监护病床和呼吸机。但是，如果 "我们没有医护人员照顾病人"，光有这些设备是没用的。扬森斯说，粗略估计，全国缺少大约 3500至4000重症医护人员。

德国医生工会马尔堡联盟（Marburger Bund）主席约翰娜（Susanne Johna）预计，医院的人员短缺问题将很快大幅度显现。她向冯克集团旗下报刊表示："今天的感染者中，有6%到9%的人必须在两周内到医院接受治疗。"实际上在重症监护室，每一个新冠肺炎患者都需要一个护士。



德国医院联盟主席格拉尔德·噶斯（Gerald Gaß）称，鉴于新冠肺炎病人数量攀升，护理人员瓶颈问题便成为 "当前面临的核心挑战"。医院必须重新调配人力，像今年春季那样，集中力量先处理紧急病例。同时，嘎斯警告说，不要仅把重症监护室的情况作为判断疫情是否可控的唯一标准。每五位来院的新冠肺炎病人，就有一位需要进行急诊治疗。据医生透露，在德国接受重症监护治疗的新冠肺炎人数上升到1362人。 其中622名患者需要使用呼吸机。

扬森斯医生称德国缺少重症监护人员多达4000人

巴伐利亚第二个县关闭学校和幼儿园

现在，德国越来越多的地区被视为危险地区。巴伐利亚州的Rottal-Inn县现在成为第二个限制出行的地区。学校和幼儿园立即关闭。巴伐利亚州卫生部长梅兰妮·胡姆尔（ Melanie Huml）宣布，从周二凌晨开始，该地区开始实施与贝希特斯加登地区相同的防疫措施。餐馆停止营业。限制出行的期限暂定为十天。

据Rottal-Inn县县长米夏尔·法米勒（Michael Fahmüller）说，该县7天内每10万居民中的感染人数远远超过200人，同贝希特斯加登地区的严重程度相似。这两个地区都与奥地利接壤。跨境旅行者可能是导致感染急剧增加的原因。

内科医生约翰娜也表示担心

将制定防疫新规

默克尔总理希望在周三（１０月２８日）与各州州长们讨论如何遏制新冠病毒的迅速传播。联邦政府和多位州长一再强调，学校，幼儿园和公司不应受到第二次封城的影响。因此当局表示，现在酒巴、餐馆、宵禁时间和聚会成为封锁的重点。

李京慧/洪沙(德新社、法新社、基督教通讯社）