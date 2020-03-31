德国疫情：确诊增幅趋缓 病床数量充足

（德国之声中文网）罗伯特·科赫研究所表示，德国感染人数仍在继续攀升，但攀升幅度出现微弱减缓的势头。该研究所发布的官方统计数字显示，截至四月二日上午八时，德国共有73522人确诊病例，872人死于新冠病毒感染。

同周三相比，感染人数增加了6156例，死亡人数则增加了132例。罗伯特·科赫研究所提供的官方数据显示，德国新增病例和死亡病例的增幅都呈现出略微下降的趋势。每天病例增幅继续维持在10%以下的水平。

德国总理默克尔和各州州长周三举行电话会议，商讨应对新冠疫情的下一步举措。德国政府表示，尽管疫情出现略微减缓的势头，但目前讨论放松出行限制的可能性仍为时过早。

根据罗伯特·科赫研究所提供的最新官方数据，巴伐利亚州总确诊病例已达18496例，日新增1999例，死亡268人，各项数据都跃居德国榜首，取代了此前的北威州，成为德国境内疫情最严重的联邦州。这里每十万居民中，有141人感染。而感染率最低的则是梅克伦堡前波莫瑞州，十万人当中只有27人感染。

重症救护设备尚充足

罗伯特·科赫研究所的数据还显示，德国有3800名八十岁以上老人感染新冠病毒，而他们属于高风险人群。有鉴于此，该研究所周二就已发出警告称，德国新冠死亡率有可能会进一步攀升。

德国呼吸机制造商Dräger加班加点扩大生产

不过，一个令人鼓舞的信息则是，新冠疫情发生后，德国各大医院的急救病床和呼吸机数量已经得到明显增加。德国医院联合会主席加斯（Gerald Gaß）对《莱茵邮报》表示，疫情发生以来，德国医院的急救病床数量已经从28000张增加至四万张。他说："经过几周的努力，我们目前已经拥有四万张急救病床，而其中大约15000张至20000张目前仍处于备用状态。"他表示，目前已用于新冠重症患者的急救病床大约为两千张。

在呼吸机数量方面，德国的情况也有了明显改善。加斯说，呼吸机数量已增加至三万台。"今后两周内，所有需要呼吸机的新冠患者都可以用得到呼吸机。"

即便没有过去几周内新增的急救病床和呼吸机，德国医院的病床数量也居于世界先进水平。德国联邦统计署提供的数据显示，德国每十万人拥有急救病床33.9张，平均病床数量较高的国家还包括，奥地利28.9张，美国25.8张。相比之下，在疫情较为严重的西班牙和意大利，每十万人拥有的病床数量则分别为9.7张和8.6张。