德国疫情汹涌 依法防控尚在辩论当中

（德国之声中文网）德国实施了一年半的疫情紧急法即将在本月25日到期，还没有上位的新联邦政府为防患于未然，率先推出新版《传染病防治法》。但新法不如老版本严格，比如各州无权宣布封城、不能停课，对阻断传染链至关重要的限制社交接触也被删除。不巧的是，这个新版传染病防治法尚未出炉，德国的疫情便开始转向恶化，每日确诊感染人数一再攀上新高，死亡人数上升，尤其巴伐利亚州和萨克森等州，医院告急，重症病床人满为患。

迄今，德国累计确诊心冠感染人数超过500万，同该病毒有关联而死亡的人数累计997715人。

上周四（11月11日）联邦议院就新版《传染病防治法》举行了辩论。除佩戴口罩以及在公共场所保持社交距离外，新法还补充进在工作地点全面实施3G措施，即只有接种疫苗、痊愈以及测试呈阴性的人才允许进入办公地点；养老院员工必须测试。今天（11月15日）联邦医院举行该法的首轮听证会。

绿党主席之一的哈贝克（Robert Habeck）以及社民党公共卫生问题专家劳特巴赫（Karl Lauterbach ）主张3G措施也应该在火车上实施。劳特巴赫对《图片报》表示，鉴于目前的疫情，"没有接种疫苗、也没有测试的乘客，同其他乘客数小时挤在一个车厢里"，是不负责任的做法。

重症病人当中的接种率？不准确！

信息政策的缺失也是未来新政府亟需改善的地方。本月末，将就完全接种疫苗后仍然成为重症病人的人数进行准确统计。绿党卫生问题专家达门（Janosch Dahmen ）对媒体表示，目前很多重症病人是否接种了疫苗、接种几针以及疫苗的种类尚缺乏完整的记录，原因在于目前的登记链漏洞百出，功效低下。他认为，准确反映每天数据的统计系统最晚年底投入使用。

德国东南部疫情复燃后，很多人意识到接种疫苗的重要性，接种中心前排起长长的队伍。上周六，在巴伐利亚州的某些地区，为求接种疫苗得等很长时间，在奥格斯堡市，不事先预约的话，便无法接种。 慕尼黑市也出现接种疫苗供不应求的局面，市政府呼吁人们预约后再前往接种地点。

德国的邻国中，有三个国家被划为"高风险区"，入境德国后需要进行10天自我隔离，5天后，如果测试显阴性，则可提前结束隔离。这三个国家是奥地利（部分地区）、捷克和匈牙利。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 何时轮上我？ 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 德尔塔变种来袭 随着疫苗接种的推进和限制措施逐渐显现效果，春夏之交德国的感染情况好转。6月初德国已有50%的居民至少接种了一剂疫苗。服务业、文化生活开始逐渐恢复、放松。但此时，罗伯特-科赫研究所已发出警告，最早在印度被发现的德尔塔变种开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 未成年人加入 2021年8月初，联邦和各州卫生部宣布，为12岁以上的青少年提供疫苗接种。此时，德国的接种速度已明显放缓，大部分有意愿打疫苗的人已经完成了接种。如何继续提高接种率，成了政府和社会面临的一个难题。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 疫情第四波 8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 苦口婆心 到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。9月中旬各级政府开展了“行动宣传周”，通过科普宣传、流动接种站、送咨询到社区等活动，力图说服、争取更多民众接种疫苗。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 接种率不够 加强针来补 11月4日，罗伯特-科赫研究所更新发布称，对于尚未、或未完整接种疫苗的人来说，感染新冠病毒的健康风险“非常高”。此前卫生部长施潘已呼吁各地重启一个多月前关闭的接种中心，为已接种者施打加强针。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 狂欢不耽误 11月11日，德国单日新冠确诊病例首超5万，接连数日感染数创下疫情爆发以来的新高。而这一天，也是传统的狂欢节活动季的开始，在科隆、杜塞尔多夫等城市，仍有成千上万人涌向街头、酒吧聚会欢庆。虽然有关活动场所采取了“2G准入”、限制人数等措施，还是有专家担心发生聚集性传播。



（德新社、路透社等）

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