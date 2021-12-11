德国疫情有所缓解 新增病例继续减少

（德国之声中文网）医院联合会董事会主席加斯（ Gerald Gaß）12月13日对德国电视二台表示："从我们医院的角度而言，目前并没有必要实行全面的停摆措施，但仍有必要对社交活动进行严格的限制，对于未接种疫苗者尤为如此。这不是对未接种疫苗者的刁难，而是一种重要的预防措施。"

医院的接种率已经很高

加斯认为，新近推出的有关医务工作者必须接种疫苗的规定并不会造成困扰。他表示，医务人员的疫苗接种率已经超过90%，未接种疫苗者通过必要的宣讲活动想必也会很快接种疫苗。"我们希望，真正坚决拒绝接种疫苗的医务工作者只会是极少数人，那最终就只好让他们离开医疗护理岗位了。"不过，他同时也表示，届时招募新员工弥补空缺可能无法在短时间内完成，因为急救护理人员需要接受为期两年的专业培训。

对于政界拟议中的全民疫苗接种义务是否有必要，加斯认为，这应当取决于病毒变种的发展情况。"如果奥密克戎变异病毒（Omikron）确实具有极高的传染性，那我们就有必要让疫苗接种率超过当初应对阿尔法病毒时的接种率。"

疫情继续缓解

圣诞到来前夕，德国疫情似乎出现有所缓解的迹象。全德范围每十万人七日感染率继续保持下降趋势。各个联邦州的该指数都没有超过一千。

罗伯特科赫研究所周一发布的数据显示，全德范围的十万人七天感染指数已降至375，低于前一天389.2的水平，比一周前的433.2则有了明显的下降。

截至周一，萨克森州的指数也降至916.9, 图林根州则为984.1, 均已降至一千以下。感染指数最低的则是石荷州，为160.4。图林根周的希尔德堡豪森县感染指数仍高达1615.2，居全德各县之首。

按照罗伯特科赫研究所公布的数据，在过去24小时内，德国共有30823个新增病例。疫情爆发至今，德国各地卫生部门共登记了656万2429个感染病例，而感染新冠病毒后痊愈的患者人数则为549万7300人。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 死亡人数过十万 据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。



此外，在过去24小时内，共有473人死于新冠感染，而上周同一天的死亡人数则为399例。至此，新冠感染造成的死亡人数已达10万6227人。

罗伯特科赫研究所公布的数据还显示，过去七天当中，十万人口中因感染新冠病毒而住院治疗的人数为5.17，周日的这一指数则为5.47。

（德新社，法新社）

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