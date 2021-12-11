 德国疫情有所缓解 新增病例继续减少 | 德国新闻 | DW | 14.12.2021

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德国新闻

德国疫情有所缓解 新增病例继续减少

德国医院联合会认为，如果从缓解医院压力的角度出发，目前并没有必要实行限制经济和社会生活的全面停摆措施。

BG Europaweiter Kampf gegen Covid-19

（德国之声中文网）医院联合会董事会主席加斯（ Gerald Gaß）12月13日对德国电视二台表示："从我们医院的角度而言，目前并没有必要实行全面的停摆措施，但仍有必要对社交活动进行严格的限制，对于未接种疫苗者尤为如此。这不是对未接种疫苗者的刁难，而是一种重要的预防措施。"

医院的接种率已经很高

加斯认为，新近推出的有关医务工作者必须接种疫苗的规定并不会造成困扰。他表示，医务人员的疫苗接种率已经超过90%，未接种疫苗者通过必要的宣讲活动想必也会很快接种疫苗。"我们希望，真正坚决拒绝接种疫苗的医务工作者只会是极少数人，那最终就只好让他们离开医疗护理岗位了。"不过，他同时也表示，届时招募新员工弥补空缺可能无法在短时间内完成，因为急救护理人员需要接受为期两年的专业培训。

对于政界拟议中的全民疫苗接种义务是否有必要，加斯认为，这应当取决于病毒变种的发展情况。"如果奥密克戎变异病毒（Omikron）确实具有极高的传染性，那我们就有必要让疫苗接种率超过当初应对阿尔法病毒时的接种率。"

Deutschland | Coronavirus - Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Mannheim

周末，德国多个城市举行示威集会，抗议政府的防疫措施。

疫情继续缓解

圣诞到来前夕，德国疫情似乎出现有所缓解的迹象。全德范围每十万人七日感染率继续保持下降趋势。各个联邦州的该指数都没有超过一千。

罗伯特科赫研究所周一发布的数据显示，全德范围的十万人七天感染指数已降至375，低于前一天389.2的水平，比一周前的433.2则有了明显的下降。

截至周一，萨克森州的指数也降至916.9, 图林根州则为984.1, 均已降至一千以下。感染指数最低的则是石荷州，为160.4。图林根周的希尔德堡豪森县感染指数仍高达1615.2，居全德各县之首。

按照罗伯特科赫研究所公布的数据，在过去24小时内，德国共有30823个新增病例。疫情爆发至今，德国各地卫生部门共登记了656万2429个感染病例，而感染新冠病毒后痊愈的患者人数则为549万7300人。

  • Deutschland Corona-Pandemie | Hotspot Heinsberg | Ortseingangsschild

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    德国疫情第一个爆发点

    2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

  • Deutschland Corona-Pandemie | Hamburg

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    公共生活大面积停摆

    不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

  • Wolfsburg Volkswagen Golf 8 - Produktion

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    政府拨巨资保就业

    厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

  • Deutschland Bochum | Coronavirus | Maskenpflicht auf Straßen

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    累计感染人数破百万

    在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

  • Deutschland Bundestag Generaldebatte zum Bundeshaushalt

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    默克尔在联邦议院动情演讲

    12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

  • TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Köln, Impfzentrum

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    似曾相识又一年

    2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

  • Pressekonferenz RKI Lothar Wieler und Jens Spahn

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    第四波呼啸而至

    今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

  • Berlin | Pressekonferenz nach Sondierungsgesprächen

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    政府更迭 谁来抗疫？

    德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

  • TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Berlin, Intensivstation

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    住院率成为限制措施的新基准

    11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

  • Potsdam Geschlossene Weihnachtsbuden

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    圣诞市场商贩忧心忡忡

    德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

  • Symbolbild Trauer Covid-19-Tote Deutschland

    在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？

    死亡人数过十万

    据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。


此外，在过去24小时内，共有473人死于新冠感染，而上周同一天的死亡人数则为399例。至此，新冠感染造成的死亡人数已达10万6227人。

罗伯特科赫研究所公布的数据还显示，过去七天当中，十万人口中因感染新冠病毒而住院治疗的人数为5.17，周日的这一指数则为5.47。

（德新社，法新社）

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专访：新冠病毒如何影响心率和睡眠？

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新冠疫情下的德国：死亡率明显上升

在新冠疫情开始后的12个月里，德国的死亡率上升了7.5%。联邦统计局的数据显示，新冠疫情对老年群体的影响尤其大。  

德国全境将对未接种疫苗者实施限制

德国联邦和州政府联席会议就全国范围实施更严格新冠防疫规定达成一致。根据所作出的决议，零售商店（食品和日需品店除外）将只允许接种者或痊愈者进入；每10万人7天染疫率达到350以上的地区，俱乐部和迪斯科舞厅暂时歇业。  

德国新卫生部长出炉 三党均通过组阁协议

这是许多人此前预料到的结果：社民党卫生政策专家劳特巴赫将成为新一任德国政府的卫生部长。他将在第四波疫情中从现任卫生部长施潘手中，接过这个烫手山芋。此外，绿党党内本周一也表决通过了“交通灯”组阁协议。  

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